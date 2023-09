I quattro segni zodiacali che troveranno l’amore entro la fine di settembre: c’è anche il tuo?

Gli astri hanno rivelato che entro il termine di settembre 4 segni in particolar modo godranno di una particolare fortuna in amore e troveranno la propria anima gemella

Settembre è notoriamente il mese della ripartenza in tutti gli ambiti: scolastico, lavorativo e perché no anche in quello sentimentale. Dopo un’estate passata all’avventura, l’arrivo dell’autunno è un periodo propizio per i nuovi amori e anche le stelle in tal senso sembrano essere favorevoli.

In particolar modo sono 4 i segni che entro fine mese potranno beneficiare di importanti novità sotto questo punto di vista. Scopriamo quali sono nel dettaglio e per quali motivi Cupido ha sembra propenso a colpirli con la propria freccia romantica. Ovviamente l’oroscopo non è un’assioma, può tracciare una via, il resto però bisogna conquistarselo da soli.

I 4 segni che troveranno l’amore entro la fine di settembre

Passando ai segni privilegiati in questi fase non si può che iniziare dal Cancro, il più sensibile ed emotivo dei 12 segni che compongono lo Zodiaco. Settembre per i nati sotto questo segno sarà ricco di vibrazioni positive e ciò può essere propedeutico a trovare il grande amore. D’altronde i Cancro non si legano mai ad una persona se non c’è un valido motivo per farlo, sono sempre molto meticolosi nelle loro relazioni.

Diverso il discorso per il Leone. Essendo un segno forte e carismatico fa delle conquiste un punto fondamentale della propria esistenza. Settembre ha in serbo per lui grandi cose, ma senza una connotazione particolare. Non si sa infatti se ci saranno solo storie travolgenti ma fugaci o se queste possano essere il preambolo per qualcosa di più stabile e duraturo.

Attenzione alla Bilancia, che in questo periodo è governato da Venere. Un indizio che porta dritto dritto verso l’amore nonostante coloro che appartengono a questo segno sono sempre piuttosto moderati ed equilibrati. Uno strappo alla regola che di certo non fa male, anzi, si può rivelare positivamente sconvolgente.

Per i Pesci invece l’amore può arrivare in luoghi decisamente inaspettati, ovvero quelli più frequentati in compagnia degli amici e che si danno un po’ troppo per scontato. Dunque un settembre ricco di sorprese e di cambiamenti che fino a qualche tempo fa non si potevano minimamente immaginare. Le stelle sono così, imprevedibili e sempre pronte ad illuminare a giro l’universo dei vari segni. Stavolta è il turno di questi 4 che dovranno sfruttare al meglio la seconda parte di settembre per coronare il proprio sogno d’amore.