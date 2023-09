Siamo tutti vittime delle tecniche predatorie dei supermercati: quali sono i prodotti che ci fanno spendere di più

Prodotti al centro delle corsie: le ceste o fuori banco preannunciano offerte imperdibili o sono abili tecniche?

Fare la spesa nei piccoli e grandi supermercati è un’attività quotidiana o quasi cui ci sottoponiamo tutti. Quando ci rechiamo ad acquistare prodotti per la casa o alimentari siamo apparentemente molto attenti, ala ricerca di offerte che ci facciano risparmiare un bel po’, ma in realtà la nostra soglia dell’attenzione è piuttosto bassa e sarà facile convincerci che un prodotto sia un ottimo affare.

All’interno di queste vetrine di prodotti i nostri occhi cadono irrimediabilmente sui cartelli delle offerte, colorati e ben esposti, così come si soffermano sui cosiddetti prodotti in fuori banco. Trattasi cioè di prodotti che non sono posti regolarmente negli scaffali, ma vengono posizionati in mezzo alle corsie al fine di attirare l’attenzione delle persone.

Ci sarà certamente capitato di fare la spesa e arrivare in cassa convinti di aver concluso degli ottimi affari, ma di giungere poi spiazzati davanti allo scontrino inspiegabilmente alto. Cosa ci ha portato a spendere cifre così tanto alte? Un motivo potrebbero essere certamente i prodotti fuori banco.

Cosa si nasconde dietro la strategia del prodotto in cesta

Tali prodotti, spesso presentati come cesti di prodotti in cui all’interno si può trovare un po’ di tutto, sono spesso e volentieri la causa dei nostri scontrini alti. Questo perché l’idea di fondo che ci pervade è che trovare i prodotti esposti in quel modo al di fuori dello scaffale tradizionale o addirittura mescolati in delle ceste con svariati prodotti, faccia parte di un’offerta limitata.

Il nostro cervello viene ingannato dall’esposizione e si è portati a credere che quelli siano prodotti in offerta. La verità che si cela dietro questo meccanismo è una ben specifica tecnica di marketing. Difatti se andassimo a cercare tra gli scaffali quegli stessi prodotti ma semplicemente di marche affini pur se altrettanto rinomate, di sicuro potremmo risparmiare o comunque anche se non dovessimo trovarli in offerta li pagheremmo certamente un prezzo inferiore rispetto a quelli che ci vengono posti in bella vista.

I gestori dei supermercati bene conoscono le tecniche affabulatorie per coinvolgere il cliente e portarlo dalla propria parte. Pertanto bisognerebbe prestare sempre grande attenzione a ciò che inseriamo nei nostri carrelli.

Cosa è consigliabile fare per non spendere troppo

Il consiglio per non spendere molto è quello di avere gli occhi aperti, leggere tutte le etichette e avere sempre ben presente la consapevolezza che solo leggendo i prezzi e confrontando i prodotti tra loro potremmo ottenere un reale risparmio.