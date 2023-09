I regali che non si dovrebbero mai accettare: secondo le stelle portano sfortuna

Alcuni regali nonostante le buone intenzioni di chi li fa non dovrebbero essere mai accettati perché portano sfortuna. Andiamo scoprire quali secondo gli astri sono assolutamente da evitare

Fare un regalo è qualcosa che viene dal cuore e seppur oggi sia diventata una pratica piuttosto comune, ha sempre quel fascino cortese che a prescindere dalla tipologia di dono andrebbe sempre apprezzato. Ciò non significa che non sia necessario avere gusto o farli senza criterio, infatti bisogna tener conto di alcuni aspetti di non poco conto.

Ad esempio secondo le più superstiziose credenze popolari alcuni regali non dovrebbero mai essere fatti a nessuno e i destinatari dal canto loro nel caso dovrebbero rifiutare per evitare che la sfortuna li perseguiti. Cerchiamo di capire realmente cosa c’è dietro ad alcuni oggetti che sarebbe meglio non ricevere mai in regalo.

I regali da non accogliere mai in casa: quali sono e perché sono sfortunati

Ovviamente il tutto resta relegato al grado di superstizione della persona. Per alcuni avere dei regali di questo tipo rappresenta solo ed esclusivamente gioia. Andando nello specifico della questione i vecchi specchi rappresentano per antonomasia la sfortuna. Alle volte attratti dal fascino vintage si tende a donarli ad amici e parenti. Lo specchio però secondo i pensieri popolari non riflette solo l’immagine della persona che si guarda all’interno, bensì trattiene le sue energie, positive e negative che siano. Quindi al momento che si decide di regalarlo queste si riversano nella vita di chi lo riceve.

Sulla stessa scia ci sono le bambole, che sembra abbiano al loro interno delle energie negative e potrebbero quindi trasferirsi nella vita del soggetto a cui le si regala. E poi parliamoci chiaro con tutti i film horror ispirati alle bambole un po’ di suggestione è più che lecita. Differente il discorso per coltelli e lame. Spesso vengono regalati, in particolar modo a chi ha appena comprato una casa nuova. Sull’utilità nulla da dire, ma potrebbero rappresentare la discordia e la rottura di una relazione.

Se per gli articoli menzionati fino ad ora un senso più o meno logico si riesce a trovare per l’orologio la spiegazione è decisamente grottesca. Pare che regalarlo evochi il passare del tempo e il conseguente avvicinarsi della fine del propri giorni. Una visione a dir poco cervellotica visto che questo è un assunto con cui si imparare a convivere fin da piccoli. Ad alcuni però a quanto pare non piace rimembrarlo.