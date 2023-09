Chi fuma invecchia prima del tempo, lo dimostra un nuovo studio: chi mette via le sigarette può invertire il processo

Un recente studio ha dimostrato come il fumo acceleri significativamente il processo di invecchiamento, mentre se si smette il processo viene invertito.

Fumare fa invecchiare più velocemente, mentre mettere via le sigarette rallenta la senescenza cellulare, dunque, il rischio di invecchiare prima del tempo. Ad affermarlo uno studio condotto dall’Università cinese di Hngzhou e, recentemente, presentato al Congresso Internazionale 2023 della Società europea per la Medicina Respiratoria. I ricercatori guidati da SiYu Dai, hanno evidenziato la stretta correlazione tra le sigarette consumate e l’accorciamento dei telomeri, la porzione terminale dei cromosomi che gioca un ruolo fondamentale nella protezione del DNA. Inoltre, analizzando i dati genetici di circa 500 mila persone contenuti nella banca dati britannica Biobank, la velocità del processo di invecchiamento sarebbe direttamente proporzionale alla quantità di sigarette fumate abitualmente. Questo significa che più si fuma più si invecchierà velocemente.

Secondo gli autori dello studio, le cose migliorano quando si smette di fumare. Infatti, sebbene la diminuzione della lunghezza dei telomeri si osservi anche negli ex fumatori, chi chiude col fumo manifesta solo una lieve tendenza verso cromosomi più corti, dunque, i processi che accelerano l’invecchiamento, rallentano.

Insomma, smettere di fumare non solo consente di ridurre il rischio di sviluppare diverse condizioni patologiche, ma anche di invecchiare prima del tempo. Allora come dire basta al fumo?

Come smettere di fumare

Fumare si sa, è un viziaccio che può comportare diversi problemi, anche gravi, alla salute. Per cui, nonostante si tratti di una sfida impegnativa, è fondamentale smettere. Come?

Ebbene, attualmente, esistono diversi strumenti che aiutano ad allontanarsi dal vizio del fumo. Innanzitutto, però, è necessaria tanta forza di volontà. Tante persone riescono a dire addio alle sigarette solo con la propria forza di volontà, mentre altre possono aver bisogno di un supporto. In questo caso, è possibile valutare diverse strade come, ad esempio, la terapia farmacologica e/o il supporto psicologico.

Ad ogni modo, alla base deve sempre esserci un reale desiderio di chiudere con le bionde, in caso contrario, nemmeno i farmaci saranno d’aiuto. Una buona soluzione potrebbe essere stabilire una data precisa in cui smettere di fumare e da allora eliminare dall’ambiente in cui si vive, tutto ciò che riguarda il fumo. Una buona abitudine potrebbe essere praticare un’attività fisica o incrementarla e distrarsi il più possibile quando il desiderio di fumare diventa impellente.