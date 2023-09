Il giorno della settimana da evitare assolutamente per il prelievo allo sportello: il pericolo è dietro l’angolo

Non tutti i giorni della settimana sono favorevoli per quanto riguarda il prelievo di contanti allo sportello. Uno in particolare potrebbe essere deleterio per quanto riguarda le truffe

Prelevare del denaro allo sportello è diventata ormai una prassi e in linea di massima è un’operazione sicura. In ogni caso è sempre meglio prestare la massima attenzione e non lasciare nulla al caso. Della serie, non si può mai sapere.

Infatti c’è un giorno in particolare della settimana in cui è più alto il rischio di andare in contro a truffe sui conti correnti o addirittura alla clonazione dei propri strumenti di pagamento. Secondo recenti studi in merito sono i giorni antecedenti al weekend a nascondere maggiori insidie, ma uno più di altri è da tenere a mente.

Ecco quale giorno della settimana è sconsigliatissimo per effettuare dei prelievi allo sportello

Si tratta del venerdì e non è una credenza o una superstizione popolare, ma di un calcolo statistico. Sembra infatti che la maggior parte delle clonazioni o comunque delle operazioni sospette avvengano proprio in questo specifico giorno della settimana. Ciò avviene però per due specifici motivi.

Il primo è che in caso di truffe o malfunzionamenti della carta il titolare del conto non può rivolgersi immediatamente all’istituto bancario fino al lunedì successivo. Nel frattempo passano più di 48 ore che possono essere deleterie in questi frangenti. Inoltre il numero dei prelievi è maggiore il venerdì visto che molti correntisti vogliono avere del denaro contante da spendere durante il weekend.

Ciò non significa che non si possa e non debba prelevare denaro di venerdì. Semplicemente è preferibile utilizzare una maggior cautela rispetto al solito. Meglio verificare che non ci siano anomalie o manomissioni. Inoltre è importante coprire sempre e comunque la mano con la tastiera nel momento in cui si digita il pin.

Per ridurre i rischi di clonazione si dovrebbe fare periodicamente l’estratto conto e allertare subito la banca in caso di anomalie. Per quanto concerne il pin è doveroso conservarlo in un posto separato dalla proprio carta. Mai tenerlo nel portafoglio. In caso di furto i delinquenti farebbero un vero e proprio bingo ritrovandosi sia la carta che il codice per poterla utilizzare. Un altro accorgimento utile da annoverare è quello di conservare gli scontrini dei prelievi così da poter aver contezza di quanto si è prelevato e quando. Laddove sia già troppo tardi la prima cosa da fare è bloccare immediatamente la carta.