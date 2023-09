Me contro Te, quanto guadagna la coppia social che fa impazzire i bambini | Le cifre sono pazzesche

In attesa dell’uscita del loro nuovo film,c’è tanta curiosità intorno ai Me contro Te, la coppia social più amata dai bambini. Ad esempio, in molti si chiedono quanto guadagnano. Scopriamolo di seguito.

Chi ha figli lo sa bene, i Me contro Te, anche conosciuti come Luì e Sofì, sono diventati in pochissimo tempo una delle coppie più amate dai bambini. Il loro canale Youtube vanta oltre sei milioni di iscritti e grazie alle divertenti gag e giochi del duo, solo su questa piattaforma, sono state realizzate quasi dieci milioni di visualizzazioni.

Sono sorprendenti anche i numeri su altri social network come TikTok, dove Luì e Sofì hanno quasi tre milioni di followers e oltre 77 milioni di Like, e Instagram, dove solo nella pagina di coppia contano 1,5 milioni di followers.

Ma i Me contro Te non girano solo video, film, e serie tv, infatti, sono impegnati anche in tante altre attività. Hanno, ad esempio, uno shop online, dove si può comprare il loro merchandising, ma anche giochi e libri scritti dagli youtubers. Fanno concerti e presenziano, sempre con grande successo, a diversi momenti di incontro in tutta Italia.

Insomma, ad un primo sguardo un giro d’affari davvero niente male. Ma quanto guadagnano davvero i Me contro Te? Scopriamolo nelle prossime righe.

Quanto guadagnano i Me contro Te

Dando un occhiatina ai canali un’ufficiali dei Me contro Te si trovano due società diverse. La prima è l’AMAG SRL, una società di Partinico, un comune della provincia di Palermo che, stando a quanto riportato nel sito degli youtuber, gestirebbe il merchandising. La seconda, quella principale, la Me Contro Te Srl, con sede a Marsala in provincia di Trapani, che copre diverse attività, a partire da “Qualsiasi attività che possa essere svolta nel ramo dell’editoria musicale”, fino ad arrivare a “produzione di editoria libraria”, “produzione, vendita e distribuzione di film”, “consulenza nel settore della comunicazione” e “gestione di locali di ristoro”.

Dal portale Ufficio Camerale risulta che al 2021, il fatturato dell’AMAG SRL è stato pari a 258.855 euro, mentre, la Me Contro Te Srl è arrivata a fatturare oltre 3 milioni di euro, 3.130.634 euro per la precisione.

Numeri che negli anni hanno continuato a crescere considerato che i Me contro Te, attualmente, rappresentano i volti più noti e importanti dell’intrattenimento per bambini nel nostro Paese. Ad oggi, dunque, si può ipotizzare una rendita mensile che oscilla tra i 60 mila ed i 140 mila euro.