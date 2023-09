Monete rare, le 500 lire che valgono una fortuna: se le trovi in casa hai fatto bingo!

I collezionisti e gli appassionati di monete rare ne vanno a caccia, per cui, se hai una di queste vecchie monete nel cassetto, è arrivato il momento di tirarle fuori e guadagnarci una fortuna!

I collezionisti e gli appassionati di numismatica sono “golosi” di monete rare e pur di accaparrarsene una, sono disposti a spendere cifre pazzesche. Del resto, si tratta di monete difficili da reperire, dunque, sono ambitissime, soprattutto, in determinati stati di conservazione.

Infatti, una moneta entra nel mirino dei collezionisti principalmente per alcuni motivi. Innanzitutto, se si tratta di una moneta realizzata in tiratura limitata o se a causa della presenza di anomalie derivanti da errori di conio è stata ritirata dalla circolazione prima del tempo. Ovviamente, oltre a questi fattori, ai fini della valutazione numismatica, è molto importante che la moneta si presenti in ottimo stato di conservazione. In caso di moneta rara in condizioni Fior di Conio il valore schizza letteralmente alle stelle, per scendere al peggioramento delle condizioni dell’esemplare.

Tra le monete maggiormente ricercate nel mondo della numismatica, le vecchie 500 lire emesse nel 1957, quelle che da un lato rappresentano le celebri imbarcazioni di Cristoforo Colombo, per intenderci. Se conservate in ottime condizioni possono arrivare a valere diverse migliaia di euro. Di seguito vediamo i dettagli a cui prestare attenzione.

Le 500 lire più preziose

Si tratta di monete di piccolo taglio, ma che oggi valgono una vera e propria fortuna. Insomma, se pensi di averle conservate in un cassetto, faresti bene a tirarle fuori e verificare la presenza di alcuni dettagli che potrebbero farti guadagnare diverse migliaia di euro.

Ovviamente non basta avere una semplice 500 lire, ma per essere valida deve essere quella coniata nel 1957, cioè la versione di prova della 500 lire conosciuta come 500 lire caravelle. Come abbiamo anticipato pocanzi, la moneta rappresenta da un lato le celebri imbarcazioni di Colombo, le caravelle da cui la moneta prende il nome. Mentre dall’altro lato è raffigurato il busto di donna Letizia Savonito, moglie dell’autore Pietro Giampaoli.

Un esemplare di questo tipo arriva a valere ben 12 mila euro se in condizioni Fior di Conio. Per cui, non deve mostrare alcun difetto o segno di usura. Nel caso venga riconosciuto un grado di conservazione inferiore, ad esempio, si tratti di una moneta in condizioni “Splendida”, il valore scende a 7.500 euro. Se, invece, rientra nella categoria “Bellissima”, può essere pagata fino a 5 mila euro.