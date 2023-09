Diabete, chi ne soffre ha diritto alla pensione anticipata: come richiederla e quali sono i requisiti

Chi soffre di diabete ha diritto alla pensione anticipata a causa di questa patologia? Vediamo cosa prevede la Legge.

Il diabete è una patologia di tipo cronico, conseguenza di una disfunzione a carico dell’insulina, ovvero, l’ormone che consente l’utilizzo del glucosio come fonte di energia per l’intero organismo. Quando questo sistema viene alterato, proprio come succede a chi soffre di diabete, il glucosio si accumula e i suoi livelli nel sangue aumentano.

Si tratta di una malattia che può inficiare la vita quotidiana di chi ne è affetto ed è in rapida crescita in tutto il mondo Occidentale. Secondo il Ministero della Salute, solo nel nostro Paese, sono oltre 3 milioni i pazienti diabetici ed entro il 2023 potrebbero essere 52 milioni i diabetici in tutta Europa.

Le conseguenze sulla salute derivanti dal diabete sono diverse e possono colpire diverse parti del corpo come, ad esempio, gli occhi, i reni, il cuore e l’apparato cardiocircolatorio, il cervello e gli arti, basti pensare che il diabete è la principale causa di amputazioni nel mondo. Per cui, viene lecito domandarsi se per i lavoratori diabetici è previsto l’accesso al trattamento pensionistico anticipatamente. Nelle prossime righe facciamo il punto della situazione.

Diabete: dà diritto alla pensione anticipata?

Rispondendo subito alla domanda: sì i lavoratori diabetici possono accedere al trattamento pensionistico prima degli altri, ma questo dipende da una serie di condizioni. Infatti, la realtà è che non esiste una pensione specifica per chi soffre di diabete, dunque, si può accedere alla pensione anticipata solo se alla patologie viene riconosciuta una determinata percentuale di invalidità. In altre parole, il diabete viene considerato esattamente come le altre patologie potenzialmente molto invalidanti.

Nel dettaglio, il lavoratore diabetico può ottenere, a seconda delle condizioni di salute riscontrate da un’apposita commissione medica:

• la pensione anticipata per i lavoratori precoci invalidi dal 74%;

• l’Ape sociale a 63 anni per invalidi dal 74%;

• Opzione donna, accessibile a 60 anni con il 74% di invalidità;

• l’assegno ordinario di invalidità dal 67%;

• la pensione anticipata per invalidità dall’80%;

• la maggiorazione contributiva per invalidità del 75%;

• la pensione per inabilità al proficuo lavoro o alle mansioni;

• la pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa.

Ovviamente, non tutti i diabetici possono accedere al trattamento pensionistico anticipato, ma la decisione dipende dalla gravità del diabete, dall’eventuale presenza di altre patologie, dall’età del lavoratore. Per poter accedere alla pensione anticipata per diabete è necessario seguire un preciso iter. Dopo la diagnosi effettuata e certificata dal proprio medico, sarà necessario inoltrare l’istanza all’INPS che, in seguito, alle verifiche dei requisiti necessari avvierà la pratica per l’eventuale riconoscimento dello stato invalidante.