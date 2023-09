La moneta da 2 euro che fa impazzire i collezionisti: vale un patrimonio e potresti spenderla senza saperlo

Tra le monete in euro c’è un esemplare che sta letteralmente facendo impazzire i collezionisti. Oggi questa moneta da 2 euro vale un vero e proprio patrimonio. Ecco come riconoscerla.

La passione per la numismatica sta catturando un numero sempre crescente di persone. In più, soprattutto grazie ai diversi siti di aste online, trovare e vendere monete e più facile che mai!

Ci sono monete che fanno guadagnare solo pochi euro ed altre un po’ più preziose. Ma, contrariamente al pensiero comune, non sono solo le monete antiche a valere tanti soldi, ci sono anche alcuni euro che possono far guadagnare un bel gruzzoletto. E’ il caso, ad esempio, della particolare moneta da due euro di cui parleremo nel corso di questo articolo.

Chiaramente, come facciamo ogni qual volta si parla di monete e banconote da collezione, è importante precisare che non tutte le monete vengono pagate cifre pazzesche, ma è necessario che queste siano rare, dunque, difficili da reperire in giro perché realizzate in tiratura limitata oppure perché ritirate dalla circolazione a causa della presenza di errori di conio. Inoltre, è un fattore importantissimo in fase di valutazione numismatica lo stato di conservazione della moneta. Affinché venga apprezzato dai collezionisti e gli appassionati di monete è fondamentale che l’esemplare si presenti in ottime condizioni, che in gergo viene detto Fior di Conio. Fatta questa precisazione, vediamo come riconoscere la moneta da 2 euro che vale un vero e proprio patrimonio.

La moneta da due euro che vale un patrimonio

Come abbiamo anticipato, non solo le monete antiche possono valere tanti soldi, ma ad essere apprezzate dai collezionisti di tutto il mondo sono anche alcune monete più recenti. In particolare, ce n’è una da 2 euro che arriva a valere diverse migliaia di euro.

Per questo motivo, può essere utile imparare a riconoscerla, magari potreste averla in casa o nel portamonete e fare soldi a palate.

La preziosa due euro può essere facilmente individuata perché, sul retro presenta la raffigurazione di Dante Alighieri con la data di conio 2002. Ma la particolarità che la rende così preziosa è la mancanza delle stelle sia sul retro che sul dritto. Un errore che potrebbe sembrare di poco conto, una piccolezza che per i collezionisti di monete rare e di valore, invece, diventa una chicca da aggiungere alla propria raccolta. L’esemplare, in ottime condizioni, è in vendita per quasi 12 mila euro. Una cifra niente male per una moneta dal valore nominale di due euro!