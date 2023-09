Whatsapp, il trucchetto per scoprire dove si trova qualcuno | E’ infallibile

Non tutti lo sanno, ma con Whatsapp è possibile scoprire dove si trova qualcuno, anche quando non viene condivisa la posizione. Ecco di cosa si tratta.

Come molti sanno la nota app di messaggistica, ha tra le diverse funzioni, un’opzione che consente la condivisione della posizione GPS direttamente dalla chat. Per condividere in tempo reale la propria posizione, quindi, far sapere a qualcuno dove siamo, basta aprire la conversazione, premere su + (iPhone) o sulla graffetta (in caso di Android) e cliccare su Posizione. Quella attuale, rimane confinata a quel momento specifico, oppure quella in tempo reale. In questo caso la posizione viene condivisa per la durata selezionata anche quando non viene utilizzata l’app. Una volta effettuata la scelta basterà cliccare su Invia.

Una funzione molto comoda, messa a disposizione da WhatsApp, per comunicare ad amici, a colleghi di lavoro o qualcuno non pratico della zona in cui siamo, come raggiungerci senza problemi. Tuttavia, ci sono anche tecniche differenti che permettono di scoprire dove si trova un contatto.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma c’è un trucchetto davvero infallibile per scoprire dove si trova qualcuno con WhatsApp.

WhatsApp: il trucchetto per scoprire dove si trova qualcuno

WhatsApp è, senza dubbio, l’app di messaggistica più famosa ed utilizzata al mondo. Attraverso WhatsApp è possibile restare in contatto con i nostri contatti inviando e ricevendo messaggi, audio, memo vocali, foto, immagini, documenti, video e tanto altro. Nei primi tempi, la sua funzione era piuttosto limitata, ma oggi abbiamo a disposizione un software di comunicazione molto completo. Attualmente, WhatsApp offre diverse opzioni comodissime come, ad esempio, la possibilità di condividere volutamente la posizione in cui ci troviamo con altri contatti.

Ad ogni modo, sebbene la famiglia Meta sia molto attenta alla tutela della privacy, spuntano come funghi trucchetti che permettono di accedere ad alcune informazioni specifiche come la posizione anche quando non viene condivisa volutamente.

Conoscere la posizione di qualcuno a sua insaputa non è un’operazione particolarmente complicata e ci sono diversi modi per farlo. La strada più semplice è il servizio IPLogger che va ad identificare l’IP dell’altra persona, dunque, a risalire alla sua posizione. Tramite questo servizio viene generato un link nella chat che una volta cliccato ci comunica la posizione del contatto senza che quest’ultimo lo noti. Si tratta di una delle soluzioni per sapere sempre dove si trova qualcuno. Per questo motivo, è sempre meglio tenere il GPS disattivato e non cliccare mai link di cui non si è certi.