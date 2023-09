Quanto costa una pizza in giro per l’Italia? Le città più care secondo la classifica

Mangiare una pizza fuori sta diventando sempre più oneroso. Ecco la classifica di Altroconsumo delle città italiane più care sotto questo punto di vista

La pizza è da sempre un marchio di fabbrica della tradizione italiana. C’è chi la preferisce più alta chi più bassa e chi invece la vuole morbida o croccante. Da nord a sud la tradizione è piuttosto variegata e sempre piuttosto squisita. D’altronde si tratta di uno dei prodotti che maggiormente ha reso celebre l’Italia nel mondo.

Ultimamente anche per via dei rincari dei prezzi di alcuni prodotti basilari per la sua composizione è diventata decisamente più cara, soprattutto se si decide di mangiarla seduti al tavolo di una pizzeria o di un ristorante. A tal proposito Altroconsumo ha condotto un’indagine che coinvolge 18 città italiane e ha stilato una speciale classifica dei luoghi in cui assaporare una buona pizza ha un costo più elevato.

Le città d’Italia dove una pizza al ristorante costa di più: la classifica completa

Nell’analisi sono inclusi il coperto, il prezzo della pizza più venduta e della bevanda consumata nei vari locali della città. Tra i fattori che hanno influenzato il risultato finale vanno inseriti anche la zona, le materie prime utilizzate e le caratteristiche del locale. In virtù di ciò la città più economica è Pescara con un costo medio di 8,84 euro.

A seguire in ordine crescente ci sono Napoli con 9,20 euro, e Catanzaro con 9,71 euro. Appena fuori dalla top three troviamo un’altra perla del meridione, ovvero Bari che propone un pezzo medio per la pizza di 9,75 euro. L’ultima città che non sfora i 10 euro è Cagliari con 9,97 euro. Completano il quadro delle prime dieci meno care Trieste con 10,08 euro, Roma con 10,10 euro, Genova con 10,31 euro, Torino 10,49 euro e Aosta con 10,51 euro.

Undicesima piazza per Perugia con una media di 10,58 euro. A seguire Siracusa con 11,15 euro e Bologna 11,28 euro. Non potevano mancare due grandi piazze come Firenze (11,70 euro) e Milano (12,53 euro). Nel mezzo c’è Bolzano dove la spesa per una pizza si aggira sui 12,32 euro.

Per quanto riguarda le prime due in classifica uno è piuttosto semplice da indovinare, ovvero Venezia con costo medio di 12,76 euro. L’altra è decisamente insospettabile non essendo una città turistica e nemmeno troppo popolata (vanta poco più di 40.000 abitanti). Udite, udite a detenere il primato di città più cara d’Italia dove mangiare una pizza è Macerata. La provincia marchigiana va oltre ogni aspettativa e si attesta su una media di 13,43 euro.