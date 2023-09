Fare la spesa: meglio da soli o con il partner? Quando si spende di più

Fare la spesa da soli o in coppia può avere una notevole incidenza nel momento in cui si giunge alla cassa per pagare. Vediamo quale tra i due casi è più conveniente e perché

Il momento della spesa è una sorta di rituale per le famiglie. Si tratta del momento in cui si decide cosa mettere a tavola per i giorni a seguire e per quanto possa creare entusiasmo va sempre un po’ razionalizzato. Infatti con tutti i rincari che si sono registrati negli ultimi anni è doveroso prestare attenzione a ciò che si mette nel carrello soprattutto se le finanze non sono poi così elevate.

Per questo è fondamentale decidere se recarsi al supermercato da soli o in coppia. Infatti secondo un esperimento dell’ESCP Business School di Berlino può avere un’incidenza davvero importante sulle casse familiari.

Spesa in solitaria vs spesa in coppia: quale tra le due vince per distacco

Stando ai risultati di questo interessante e curioso esperimento, andare a fare la spesa insieme al proprio partner può essere deleterio da un punto di vista economico e della qualità dei prodotti che si acquistano. La compagnia della persona amata a quanto pare induce a comprare di più e a lasciarsi andare all’acquisto di cibi per niente sani, su tutti biscotti e patatine.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: uno quelle delle coppie che hanno fatto la spesa insieme e l’altro dei coniugi e fidanzati a cui è stato chiesto di agire individualmente. I soggetti che hanno fatto compere in solitaria hanno acquistato in media otto prodotti mentre in coppia il dato arrivava addirittura a venti. In quest’ultimo caso ben nove articoli messi nel carrello erano cibi ipercalorici o comunque non adatti ad una dieta salutare.

Non sono stati presi in esame gli aspetti psicologici in maniera diretta, in quanto ai diretti interessati non è stata posta nessuna domanda in merito alle proprie scelte. Di primo impatto però si può chiaramente evincere che quando si sta in compagnia della persona amata l’euforia prenda il sopravvento portando ad una maggiore voglia di trasgredire e lasciarsi andare ad un po’ di junk food.

D’altronde anche uno studio della Virginia State University ha rilevato che le coppie optano per la spesa e lo shopping in compagnia semplicemente per il piacere di compiere questa attività insieme. Meglio fare attenzione però, tenere a bada alcuni desideri può essere benefico sia per il corpo che per le proprie tasche.