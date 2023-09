Depressione: quali sono gli stili di vita da adottare per poterla prevenire

A rivelare gli stili di vita anti depressione è un accurato studio inglese pubblicato da Nature Mental Health. Ecco quali sono nello specifico in base ai dati raccolti

La depressione è una condizione con cui purtroppo ci si può ritrovare a fare i conti nel corso della vita. Secondo i dati dell’Oms circa un adulto su venti soffre di depressione. I fattori scatenanti sono molteplici e accorpano sia biologici sia quelli inerenti gli stili di vita, ma non sempre sono così tangibili e semplici da captare.

Tuttavia ci sono delle accorgimenti che si possono prendere per cercare di prevenirla. Almeno questo è ciò emerge da una ricerca pubblicata su Nature Mental Health e condotta dai un team di ricercatori tra i quali figurano anche alcuni dell’Università di Cambridge. Di seguito tutti i dettagli.

Gli stili di vita che aiutano a prevenire la depressione

Nella realizzazione dello studio sono stati presi in considerazione i dati raccolti dalla UK Biobank relativi a a circa 290mila persone di cui 13mila in stato di depressione. Il monitoraggio è durato nove anni nei quali il gruppo di ricerca è riuscito ad indentificare i sette stili di vita sano che sono legati ad un minor rischio di cadere in depressione.

In primis è importante dormire bene, tra le sette e le nove ore a notte. Si tratta di un particolare che ha fatto la differenza più di tuti gli altri che andremo a vedere visto che ha ridotto la possibilità di andare in depressione del 22%. Subito dopo troviamo una buona vita sociale che diminuisce l’eventualità di essere afflitti dalla depressione del 18%. Inoltre è piuttosto utile contro la forma di depressione nota come disturbo depressivo ricorrente.

Astenersi dal fumo (20%), attività fisica regolare (15%), moderata sedentarietà, consumo moderato d’alcol (11%) e dieta sana (6%) sono gli altri validi alleati per tenere alla larga la depressione. In base al numero di fattori di stili di vita a cui gli individui aderivano sono poi stati creati tre gruppi denominati stile di vita favorevole, sfavorevole e intermedio.

Chi aveva aderito al gruppo intermedio aveva il 41% in meno di possibilità di andare in contro a depressione rispetto a quelli del gruppo sfavorevole. La differenza invece era addirittura del 57% con quelli del gruppo favorevole. Certo questo genere di patologia è correlata anche al DNA così come ha affermato Barbara Sahakian una delle ricercatrici dell’Università di Cambridge. Al contempo ha però ribadito che avere cura del proprio stile di vita può fare un’enorme differenza.