Come risparmiare ogni mese: i trucchetti per mettere da parte un bel gruzzoletto

Di questi tempi risparmiare qualche euro risulta davvero difficile. Tuttavia, qualche trucchetto per mettere dei soldi da parte c’è. Ecco come avere un bel gruzzoletto a fine mese.

Con l’impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi, è sempre più complicato far quadrare i conti a fine mese, figuriamoci riuscire a risparmiare qualche euro. Non parliamo poi dell’arrivo di qualche spesa improvvisa come, ad esempio, una bolletta più salata del previsto o una contravvenzione che non sapevamo di aver preso.

Insomma, risparmiare qualche euro ogni mese, può essere davvero complicato. Eppure, seguendo alcuni piccoli accorgimenti, mettere del denaro da parte è possibile.

Una buona idea potrebbe essere mettere in pratica la regola del 50/30/20. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Scopriamolo nelle prossime righe.

Come risparmiare: i trucchetti per mettere soldi da parte

Di questi tempi far quadrare i conti sembra un’impresa davvero impossibile, figuriamoci mettere da parte qualche euro. Eppure, mettendo in pratica qualche trucchetto, è possibile risparmiare e ritrovarsi un bel gruzzoletto ogni mese.

Il primo passo per risparmiare è avere un obiettivo per cui è necessario mettere soldi da parte. Avere una forte motivazione può essere uno stimolo per restare nel binario giusto e stare attenti alle proprie finanze. Passando all’aspetto pratico, potrebbe essere una buona abitudine quella di creare un foglio excel, con l’elenco di tutte le spese fisse da affrontare ogni mese. Ad esempio, il canone di affitto, il costo dell’abbonamento a Sky o del cellulare e del WI FI, oltre a quella stabilita per la spesa. A queste vanno aggiunte man mano i costi che vanno affrontati nel corso dell’anno come, ad esempio, l’assicurazione auto, la tassa di circolazione o quella per i rifiuti. Queste spese, purtroppo, non offrono molta flessibilità, per cui, per cercare di risparmiare soldi è opportuno focalizzare la propria attenzione sui costi variabili come, ad esempio, lo svago, l’abbigliamento, pranzi e cene fuori. Ovviamente, non sarà necessario rinunciare a tutto, ma fare attenzione a come si spende il proprio denaro. Ad esempio, acquistare capi di abbigliamento nel periodo dei saldi, o ridurre i pranzi fuori quando si è al lavoro, magari preferendo un pasto preparato da casa.

Un ottimo modo per mettere via del denaro ogni mese può essere anche seguire la regola del 50/30/20. In base a questa regola, il budget viene suddiviso in questo modo:

• il 50% da destinare alle “spese essenziali”, quindi ai costi fissi;

• il 30% è per le “spese accessorie”, come fare shopping, mangiare fuori o andare dal parrucchiere;

• il 20% da destinare al salvadanaio, quindi al risparmio, oppure, al pagamento di eventuali debiti.