Non ti senti mai all’altezza degli altri? Come lasciarsi tutto alle spalle e tornare a vivere serenamente

Questo genere di complessi possono portare ad un dispendio di energie mentali e fisiche di non poco conto. Esiste però un modo che consente di acquisire nuovamente la forza

I problemi di natura psicologica sono purtroppo più diffusi di quanto si crede. Ad esempio molte persone si sentono incapaci e non altezza di soddisfare le performance che la società odierna richiede. Per tutta una serie di meccanismi scatta quell’insicurezza, quella paura di non farcela che porta a vivere certe situazioni con ansia e pressione che non sono affatto buone alleate.

Ma il concetto non è relegato solo alla mente, va esteso anche all’azione. Con l’atteggiamento infatti si pongono in essere le elaborazioni mentali gli si dà una forma concreta, ma non sempre si agisce con sicurezza. Ed è propri o quello il meccanismo di chi percepisce un senso di inferiorità in tutto ciò che fa.

Il metodo migliore per recuperare le proprie forze e sentirsi all’altezza degli altri

E da qui che scattano mille dubbi e mille interrogativi. Ci si chiede perché qualcosa si naturale è al tempo stesso una fonte di distruzione? Si arriva a non avere voglia di vedere gli altri e di non iniziare mai qualcosa di nuovo. Dunque ci si avvia ad un lento declino a cui non ci si può assolutamente lasciare andare.

In un attimo si sfocia in ansia, attacchi di panico e tendenza al perfezionismo che vanno a logorare lo spirito che si nutriva dentro prima che affiorassero alla mente questi pensieri negativi. Il problema è che si rischia di innescare un circolo vizioso senza via d’uscita a meno che non si prenda di petto la situazione e si decida seriamente di reagire.

Ma in che modo si può sovvertire questa situazione? Il primo aspetto da analizzare è capire cosa e chi ci fa soffrire. Contesti e persone del passato rappresentano quei campi da analizzare per cercare di ricavare le risposte che cerchiamo. Magari da piccoli qualcuno con qualche frase o con qualche atteggiamento ci ha fatto sentire inferiori oppure a scuola vedere i compagni più abili nel fare delle attività ci ha fatto pensare che noi non eravamo in grado di farle. In realtà però poteva essere semplicemente questione di tempo, ma è difficile capire quando la mente cade nello sconforto.

È ragionando su questi aspetti che viene fuori la soluzione al problema. Si può scegliere cosa fare e cosa far pensare di sé. Ovviamente non è un’azione immediata. Si tratta del risultato di un percorso che alle volte è bene affrontare con una figura specializzata. Solo così si può ritrovare quella forza smarrita e scacciare definitivamente i fantasmi del passato.