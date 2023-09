Quanto guadagna un pilota aereo di linea: stipendio e indennità per il lavoro dei sogni

Andiamo a scoprire tutti i particolari di questa mansione piuttosto ambita ma difficile da perseguire. Ecco i guadagni medi di chi conduce un aereo

Quanti bambini da piccoli parlando con i loro amichetti o con il loro genitori esprimono il desiderio di voler diventare dei piloti d’aereo da grandi. Crescendo ovviamente si comprendono le difficoltà nell’intraprendere questa carriera e magari si scopre di non avere la giusta tempra e la determinazione necessaria per poter guidare un aereo.

Si tratta di un percorso durissimo che richiede enormi sacrifici e anni e anni di studio a prezzi non sempre alla portata di tutti. Prima di poter avere questa enorme responsabilità serve tanta pratica e ci si può imbattere in un’infinità di porte chiuse. Ma se si riesce a raggiungere questo Olimpo a quanto si può ambire da un punto di vista economico?

Quanto guadagna un pilota di linea: tutto ciò che bisogna sapere

Chiaramente non si può dare una risposta univoca o immediata. Vanno considerati diversi fattori tra cui quello relativo agli anni di esperienza del pilota e alla compagnia aerea per cui si lavora. A ciò vano aggiunte le mansioni che effettivamente svolge (il grado che ricopre e la lunghezza delle tratte che effettua) e tanti altri piccoli particolari ai più sconosciuti.

Tra questi si possono annoverare l’indennità di volo minima garantita, l’indennità di volo oltre la 30esima ora, la diaria di linea di circa 32 euro al giorno per i servizi fino ad otto ore con una maggiorazione di 15,49 euro se si sfora questo lasso di tempo e lo scatto di anzianità. Insomma c’è tanto da considerare prima di poter maturare una risposta più o meno certa sotto questo punto di vista.

Andando nel dettaglio in media un pilota che conduce degli aerei di linea può guadagnare dai 2.000 ai 10.000 euro al mese. Chi ha un’esperienza minima che va da 0 a 3 anni può ambire a circa 2.300 euro nella migliore delle ipotesi. Tra i 4 e 10 di esperienza il range si alza fino ad arrivare a 7.000 euro e qualora il pilota abbia un bagaglio di esperienza di oltre 10 anni riesce a portarsi a casa anche più di 10.000 euro al mese. Sicuramente si tratta di un lavoro che consente di crescere in maniera esponenziale da un punto di vista economica. Al contempo vanno considerate anche le difficoltà che si vanno ad incontrare lungo il cammino e il grado elevato di stress che ne deriva. Ma d’altronde per poter ambire alla gloria tribolazioni di questo tipo sono più che fisiologiche.