Giorgia Meloni: quali titoli di studio ha conseguito e quante lingue parla la Premier italiana

Tutto quello che bisogna sapere sul percorso formativo di Giorgia Meloni e sulle sue capacità rispetto alle lingue straniere. Ecco tutto ciò che non conoscevate

Giorgia Meloni è un personaggio ormai in continua ascesa e dopo essere diventata lo scorso anno la prima Premier donna in Italia continua a far parlare di sé. Ovviamente dopo circa 12 mesi dal suo insediamento al governo c’è chi è soddisfatto e chi non rispetto al suo operato, ma ciò fa parte del gioco.

Ciò che invece tanti non sanno sono le informazioni appartenenti al suo passato, soprattutto per quanto concerne il suo percorso scolastico, che ovviamente adesso è diventato un argomento di interesse nazionale. Ma quale scuola ha frequentato Giorgia Meloni? E qual è il suo rapporto con le principali lingue straniere?

Giorgia Meloni: titoli di studio conseguiti

In base all’analisi suo curriculum presente sul sito web della Camera si può chiaramente evincere che la Meloni ha conseguito il diploma di maturità linguistica con ottimi risultati non solo nelle materie linguistiche. In realtà però si tratta di un diploma di istituto tecnico e non linguistico. A riportarlo è il sito del Comune di Roma visto che in passato la Premier si era candidata come sindaco della Capitale.

Per essere precisi come chiarito dalla stessa Meloni nel suo libro “Io sono Giorgia” in realtà si è iscritta all’allora Amerigo Vespucci poi diventato Ernesto Natan, un professionale per il turismo sperimentale che conferiva la maturità linguistica. Quindi nessun liceo linguistico bensì un istituto professionale dove si è diplomata con il massimo dei voti.

Non ha poi proseguito il percorso di studi e quindi non è laureata. Un aspetto che viene spesso sottolineato dai suoi detrattori che la Meloni per rispedito al mittente in questo modo durante un comizio elettorale: “Secondo voi non l’avrei presa una laurea? Mi mantenevo da sola. Studiavo, facevo già politica e tante altre cose”.

Giorgia Meloni: quante e quali lingue straniere parla

Per quanto riguarda la conoscenza delle lingue straniere in un’intervista a Libero ha raccontato che l’inglese l’ha imparato grazie alla musica, sua grande passione. Inoltre a scuola ha studiato francese e lo spagnolo l’ha imparato alle Canarie dove viveva il padre. Dunque parla ben tre lingue straniere e ha confessato di aver provato ad apprendere anche il tedesco, ma con risultati piuttosto scarsi: “Ho fatto un tentativo. Pur essendo una secchiona però sono allergica alla Germania anche sui libri”.