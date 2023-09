Quali sono le principali fobie degli italiani? Due in particolare spiccano sulle altre

Grazie alle ricerche effettuate su Google è stato possibile decretare le due paure più grandi degli italiani che al contrario di quanto si possa pensare sono decisamente imprevedibili

Avere delle fobie è più che fisiologico. Ognuno di noi nutre un sentimento di spavento e angoscia rispetto a qualcosa. Chiaramente il tutto è propriamente soggettivo e magari qualcosa che non incute terrore a noi per un’altra persona potrebbe rappresentare un vero e proprio dramma.

Al passo coi tempi un importante indicatore sotto questo punto di vista è Google. Ebbene si le ricerche effettuate sul celebre portale hanno infatti portato alle luce quali sono le due paure più diffuse a livello nazionale. Ciò non significa che non ce ne siano delle altre, ma queste due regnano sovrane sulle altre.

Le due maggiori fobie degli italiani: i risultati che nessuno si aspettava

Di primo impatto verrebbe da pensare all’aracnofobia visto che molti individui sono disgustati dalla presenza di questi insetti o di altri loro simili. Sicuramente è abbastanza diffusa e soprattutto tra le donne, ma non si tratta di quelle a cui spetta il primato. Stesso dicasi per la claustrofobia.

Gli spazi chiusi e ristretti angosciano tanti, ma probabilmente è anche quella su cui c’è un maggior margine su cui poter lavorare con uno specialista del settore. Tra le più insolite va annoverata la ereutofobia, ovvero la paura di arrossire in volto. Decisamente strana come condizione, ma come già specificato le fobie hanno ben poco a che vedere con la ragione.

Ma quali sono le due che spiccano in assoluto? BonusFinder Italia ha approfondito e esaminato le ricerche su Google in merito alle fobie più comuni e ricercate in Italia e in base a ciò ha potuto estrapolare le due principali.

Al primo posto con il 25,5% delle ricerche c’è l’agorafobia, che non sarebbe altro che paura degli spazi pubblici. Viene ricercata in media 49.600 volte al mese. Praticamente a pari merito c’è la talassofobia. Trattasi del timore nei confronti dell’acqua, più nello specifico dei grandi specchi acquatici. Anche in questo caso le ricerche si attestano sul medesimo dato di cui sopra, a testimonianza di come le acque siano per molti un vero e proprio tabù. In Sicilia, Campania e Puglia avvengono il maggior numero di verifiche. Un trend più che coerente visto che sono dei territori in cui il mare regna sovrano. Tra le altre fobie piuttosto ricercate c’è anche l’emetofobia che si caratterizza nella paura di vomitare.