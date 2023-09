Acquisti a rate: sono sempre così convenienti? Quando si rischia di pagare di più

L’0rmai consueta opzione acquista ora e paga dopo è sempre più utilizzata. Al contempo però si rischia di spendere di più del previsto: ecco cosa c’è da sapere

Quante volte vi siete lasciati ad andare a degli acquisti facendovi arrivare subito la merce o prendendola fisicamente in un negozio per poi pagarla in seguito? Probabilmente spesso negli ultimi anni visto che con l’avvento del covid questa formula è andata ad affiancarsi ai metodi tradizionali.

Di primo impatto può sembrare molto conveniente visto che si va a procrastinare il saldo ma si può disporre immediatamente del prodotto. In realtà però per le proprie finanze potrebbe non essere poi così conveniente. Vediamo per quale motivo.

Perché gli acquisti a rate possono diventare più onerosi nel lungo periodo

Solitamente il compro ora e pago dopo si articola in tre rate di cui una al momento dell’acquisto e le altre due in 60 giorni. Il tutto senza nessun genere di interesse o costi aggiuntivi. Fino a qui non sembrano esserci problemi, anzi anche per i negozianti è una trovata geniale visto che i consumatori sono portati ad spendere di più.

Infatti potendo non pagare tutto all’istante molte persone tendono a strafare e magari a fare dei passi azzardati pensando che poi successivamente avranno i soldi per completare definitivamente il pagamento. E se ciò si dovesse verificare si può andare in contro (laddove si preventivamente specificato) a sanzioni e maggiorazioni del prezzo per via del ritardo.

Quindi sarebbe cosa buona e giusta farsi tutti i calcoli del caso e non lasciarsi andare alla superficialità o alla fretta di voler avere a tutti i costi quel determinato articolo. Questa opportunità può essere proficua solo per i beni strettamente necessari e soprattutto se si ha la certezza di poter tranquillamente pagare le altre due rate nei tempi prestabiliti.

Se così non fosse sarebbe meglio rinunciare all’affare e rimandarlo ad un periodo in cui si può fare affidamento a delle finanze maggiori. Dal canto loro le aziende sono tutelate visto che incassano le commissioni degli esercenti e i pagamenti (eventualmente maggiorati) dei clienti. Quindi sono in una sorta di botte di ferro che le sprona a continuare a perseguire questa strada. Il consumatore lungimirante dal canto suo sa quando deve agire così o meno. L’ideale sarebbe consigliare chi invece è meno avvezzo o facilmente condizionabile in modo tale che possa effettuare queste pratiche piuttosto delicate con il giusto raziocinio.