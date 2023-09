L’oroscopo celtico parla chiaro: questi due segni sono prossimi alla ricchezza e al successo

Secondo questo particolare oroscopo la Dea Bendata presto farà capolino nell’universo di questi due segni. Andiamo a scoprire quali sono i fortunati

Spesso e volentieri quando si parla di oroscopo si pone l’attenzione solo su quello convenzionale, ma in realtà ce ne sono tanti altri come quello celtico che si basa sugli alberi e le fasi lunari. Il criterio però è il medesimo: ogni segno è associato ad un periodo dell’anno.

L’unica differenza è che in questo caso i segni sono ben 22, ragion per cui è bene conoscerli così da comprendere meglio la materia che si va a trattare. Alcuni sono ciclici e tornano in periodi differenti dell’anno. Altri sono riservati solo ed esclusivamente ai giorni a cavallo degli equinozi o dei solstizi.

I segni dell’oroscopo celtico per cui è previsto denaro e ricchezza

Ecco nel dettaglio i segni dell’oroscopo celtico:

Abete (2-11 Gennaio e 5- 14 Luglio)

Acero (11 -20 Aprile e 14 – 23 Ottobre)

Betulla (24 Giugno)

Carpino(4-13 Giugno e 2-11 Dicembre)

Castagno (15 – 24 Maggio e 12-21 Novembre)

Cedro (9 – 18 Febbraio e 14 – 23 Agosto)

Cipresso (25 Gennaio-3 Febbraio e 26 Luglio – 4 Agosto)

Corniolo (1-10 Aprile e 4 -13 Ottobre)

Faggio (22 Dicembre)Secondo l’oroscopo celtico

Fico (14 – 23 Giugno e 12 – 21 Dicembre)

Frassino (25 Maggio – 3 Giugno e 22 Novembre -1 Dicembre)

Melo (25 Giugno al 4 Luglio e 23 Dicembre – Gennaio)

Nocciolo (22 – 31 Marzo e 24 Settembre – 3 ottobre)

Noce (21 – 30 Aprile e 24 Ottobre – 2 Novembre)

Olmo (12 – 24 Gennaio e 15 – 25 Luglio)

Pino (19 – 29 Febbraio e 24 Agosto – 2 Settembre)

Pioppo (4-8 Febbraio, 5 -13 Agosto e 1 – 14 Maggio)

Quercia (21 Marzo)

Salice (1-10 Marzo e 3-12 Settembre)

Tasso (3-11 Novembre)

Tiglio (11 – 20 marzo e 13 al 22 settembre)

Ulivo (23 Settembre)

Una volta conosciuti è bene capire quali in questa fase conosceranno la ricchezza e la prosperità. Il Fico (14 – 23 Giugno e 12 – 21 Dicembre) sta per cambiare vita. Pare infatti che si aprirà una porta finora chiusa e che in amore tutta andrà a gonfie vele. Ci saranno maggiori motivazioni a far progredire il rapporto di coppia.

Per l’Acero (11 -20 Aprile e 14 – 23 Ottobre) invece ci saranno soldi e ricchezza al termine di un periodo negativo affrontato al meglio. Le ansie sul lavoro del recente passato lasceranno spazio ad una grossa opportunità di guadagno. Basterà impegnarsi a dovere per ottenere dei risultati incredibili.

Insomma l’instabilità è ormai da considerarsi alle spalle, almeno secondo quello che dice l’oroscopo celtico in cui al pari di quello classico la ruota gira regalando gioie e soddisfazioni a chi fino al giorno prima aveva dovuto fare i conti con le avversità. Stavolta tocca a loro due, l’Acero e il Fico, due alberi notoriamente importanti pronti a fiorire nuovamente dopo aver vissuto diverse sfortune e molteplici malesseri.