Vuoi risparmiare sulle visite mediche? Ecco i tre metodi più efficaci

Scopriamo in quali modi nel 2023 si può risparmiare ottenendo delle esenzioni parziali o totali su diverse visite mediche piuttosto comuni

Fare dei controlli medici è più che normale ma purtroppo alle volte non tutti possono permetterseli o comunque per poterli pagare devono sicuramente rinunciare a qualcos’altro. Soprattutto quest’anno è diventato ancora più un lusso visti i continui rincari e l’inflazione che impazza. Cosa si può fare quindi per risparmiare ed evitare di dover sborsare delle cifre eccessive?

Andiamo a scoprire cosa si può fare per contenere questi costi e poter effettuare le visite mediche quando si ha bisogno. Ecco i metodi più in auge nel 2023 per poter tagliare un minimo su questa voce che per forza di cose è di primaria importanza.

Visite mediche, come risparmiare: cosa bisogna necessariamente sapere

Il più conosciuto per risparmiare sulle prestazioni mediche è sicuramente l’esenzione dal pagamento del ticket. Previsto dall’ordinamento sanitario italiano è un contributo alla spesa sanitaria da parte del cittadino e consente di poter ricevere le cure richieste. Tuttavia esistono alcuni frangenti in cui il cittadino può ottenere l’esenzione.

Possono beneficiarne in particolare coloro che si trovano al di sotto di determinate soglie di reddito. In questa categoria i cittadini al di sotto dei 6 anni e al di sopra dei 65 anni, i disoccupati, i titolari di pensione sociale e i titolari di pensione al minimo che hanno più di 60 anni. Per forza di cose le soglie di reddito cambiano in base al fatto che i cittadini abbiano malattie croniche, rare o che siano invalidi.

Una valida alternativa per cercare di contenere le uscite inerenti le visite mediche nel lungo periodo è approfittare di controlli e screening gratuiti previsti dal Sistema Sanitario Nazionale e organizzati nelle diverse Regioni. Queste possibilità aiutano a prevenire malattie come il cancro visto che spesso e volentieri rientrano in questa casistica controlli ed esami per la prevenzione dei tumori più diffusi.

Decisamente importante per quanto riguarda il risparmio è la detrazione fiscale. L’importante è conservare tutti gli scontrini o le ricevute che vadano a testimoniare la spesa effettuata. Il tutto avviene poi mediante la dichiarazione dei redditi che fa si che si possa ottenere il rimborso del 19% sul totale speso. La detrazione non riguarda solo i medicinali o le visite specializzate, bensì anche le protesi sanitarie o altre attrezzature che possono aiutare le persone a migliorare il loro stato di salute. Per qualsiasi info in merito basta andare nella apposita sezione dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle spese sanitarie detraibili.