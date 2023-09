Soffri il cambio di stagione? Ecco i migliori integratori per affrontare con energia l’autunno

Il cambio di stagione porta con sé sempre un po’ di stanchezza e diversi malesseri. Fortunatamente, alcuni integratori possono aiutarci ad affrontare l’autunno con più energia. Ecco quali.

Tante persone al momento del cambio di stagione si sentono particolarmente stanche e affaticate. Per utilizzare un termine tecnico potremmo parlare di astenia, cioè, quello stato di profonda spossatezza fisica e mentale.

In particolare, in molti lamenta disturbi come: disturbi intestinali, mal di testa, alterazioni del ciclo mestruale (nelle donne) e tachicardia. Questi sintomi possono essere accompagnati da ansia, sbalzi di umore e frequenti risvegli notturni. Normalmente, i malesseri correlati al cambio di stagione tendono a scomparire dopo qualche giorno, ma talvolta possono durare anche settimane. Cosa fare in questo caso?

Ci sono alcuni piccoli accorgimenti che messi in pratica apportano diversi benefici al nostro corpo aiutandolo ad affrontare con energia l’autunno che bussa alla porta. Innanzitutto, è fondamentale mangiare cibi sani e leggeri, avere un sonno regolare di almeno 8 ore a notte e praticare attività fisica. Queste sono, senza dubbio, buone abitudini utili a contrastare l’insorgere dei tipici disturbi da cambio di stagione. Un altro validissimo supporto al nostro organismo sono gli integratori. Ecco quali sono i migliori per affrontare il cambio di stagione.

Migliori integratori per affrontare il cambio di stagione

Qualora al nostro corpo non dovesse bastare una sana e corretta alimentazione per mantenersi attivi, può essere utile una assumere integratori alimentari.

Sul mercato la scelta degli integratori alimentari è davvero vastissima, possono presentarsi sotto forma di bustine effervescenti, compresse, stick da sciogliere in bocca e così via. Tra i migliori per affrontare il cambiamento di stagione sono gli integratori a base di Magnesio e Potassio, particolarmente indicati per combattere la stanchezza muscolare. Durante il cambio di stagione autunno – inverno può essere efficace anche un integratore di ferro, Ginko Bilboa o a base di Ginseng. Molto utile a colmare eventuali carenze nella concentrazione è l’Acetil – L – Carnitina, l’Omega 3 o alcune vitamine del gruppo B. Per chi, invece, ha difficoltà a prendere sonno a causa del passaggio all’autunno, può trovare beneficio dall’assunzione di melatonina, valeriana oppure L – triptofano.

Assumendo quotidianamente gli integratori alimentari assicureremo al nostro organismo la giusta energia per affrontare questo delicato periodo dell’anno e a superare l’arrivo dei primi freddi. Chiaramente, sebbene gli integratori alimentari siano prodotti totalmente naturali, è preferibile chiedere il parere del proprio medico curante prima dell’assunzione e controllare di non avere intolleranze o allergie. In più è importante ricordare che si tratta di prodotti che vanno assunti solo per periodi di tempo limitati e non devono essere utilizzati come sostituti di uno stile di vita sano.