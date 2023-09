Pensionati, questo è il Paese (a pochi passi dall’Italia) dove trasferirsi per avere più soldi in tasca

Di questi tempi sono tanti i pensionati che pensano al trasferimento in altri Paesi per usufruire di una tassazione più favorevole. Ecco dove andare per godersi la pensione.

L’impennata dei prezzi di costi e servizi ha messo con le spalle al muro le famiglie italiane che fanno sempre più fatica a sbarcare il lunario. Non va meglio ai pensionati, che a fine mese hanno sempre meno soldi in tasca.

In una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, vinee lecito valutare l’idea di cambiare vita e trasferirsi all’estero per godersi la tanto agognata pensione. Ovviamente, è necessario scegliere con ponderazione e privilegiare Paesi in cui la pressione fiscale e il costo della vita sono bassi, magari con un clima gradevole e una buona qualità della vita.

In questo senso, le mete tra cui scegliere sono numerose e a pochi passi dall’Italia, basta solo essere convinti di voler voltare pagina.

Il migliore Paesi dove godersi la pensione a due passi dall’Italia

L’attuale situazione economica del nostro Paese, sta spingendo tanti pensionati a valutare l’idea di trasferirsi all’estero e godersi il meritato riposo, senza l’affanno di far quadrare i conti a fine mese. Ebbene, c’è un Paese, non lontano dall’Italia, in cui sembra particolarmente vantaggioso vivere per chi è in pensione. In questo posto, infatti, il costo della vita e la pressione fiscale sono decisamente bassi e, considerato che i pensionati italiani sono i più tassati d’Europa, valutare il trasferimento diventa più che una semplice fantasia. Ma dove? Tra le diverse opzioni, si potrebbe valutare come meta per ricominciare una nuova vita, Cipro.

Si trova a poco meno di tre ore dal Bel Paese e rappresenta un luogo perfetto sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, il regime fiscale è piuttosto vantaggioso. A Cipro, sui redditi da pensione provenienti dall’estero superiori a 3.420 euro, è prevista una tassazione di solo il 5%, mentre, i redditi inferiori non sono tassati affatto. Va specificato, però, che l’agevolazione è riservata esclusivamente a chi riceve un trattamento pensionistico per lavoro svolto nel settore privato. In questo senso, restano svantaggiati i pensionati dell’ambito pubblico. Comunque, a Cipro oltre che a beneficiare di una tassazione agevolata, si può godere di un clima mite, del mare e di spiagge incantevoli. Tutto questo, spendendo pochissimo! Infatti, rispetto all’Italia, Cipro vanta un costo della vita bassissimo, parliamo di circa il 20 – 30% in meno.

Insomma, chi è deciso a voltare pagina e ricominciare in un altro Paese, quest’isola potrebbe essere la scelta giusta!