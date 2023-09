Coppia felice: è più probabile se i partner sono simili o diversi? Scopri il segreto

Qual è il segreto delle coppie felici se lo chiedono in molti e ci sono studi scientifici per capire se è dovuto a differenze o similitudini.

La scelta del partner è un passo importante nella vita di ogni individuo. Molti si chiedono se sia meglio cercare una persona che abbia le stesse caratteristiche oppure che sia completamente l’opposto. Le opinioni sono molte e non sempre d’accordo, ma esiste una risposta universale a questa domanda?

Felicità nella coppia, come riconoscere il partner perfetto

In realtà bisogna dire che non esiste una sola risposta a questo quesito, sono molti i fattori che incidono sulla scelta del partner e sul successo di una coppia felice. Ma ci sono alcuni segreti che possono aiutare a scegliere la persona giusta per completare la propria vita.

Uno dei primi aspetti che influenzano la scelta del partner è l’attrazione fisica. Spesso siamo attratti da persone che riteniamo belle o affascinanti. Questo non vuol dire che la somiglianza fisica e l’aspetto esteriore sia fondamentale per la felicità di una coppia, ma è indubbio che l’occhio vuole la sua parte. La prima impressione gioca un ruolo importante nell’instaurarsi di una relazione.

Oltre a questo non bisogna trascurare l’importanza delle abitudini quotidiane e l’estrazione sociale che spesso influisce nel successo di una coppia e nel rapporto con le relative famiglie. Essere simili a livello di stile di vita può rendere più facile la convivenza e la condivisione della quotidianità. Se due persone hanno gli stessi interessi, le stesse abitudini e soprattutto, uguali prospettive, sarà più facile trovare un punto di incontro e una complicità duratura nel tempo.

Tuttavia, essere diversi può avere i suoi vantaggi. Le differenze possono dare un tocco di freschezza e stimolante a una relazione. Due persone con interessi, passioni o sfondi culturali diversi possono imparare l’una dall’altra e arricchirsi reciprocamente. Stuzzicarsi a vicenda a provare cose nuove e arricchire il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze, è piacevole per chi è molto attivo e curioso.

Inoltre bisogna tenere presente che con l’età, spesso cambiano le priorità e le esigenze nella scelta del partner. Mentre nella giovinezza possiamo essere attratti da persone che hanno che non ci somigliano e hanno interessi diversi, con il passare degli anni può emergere l’importanza di caratteristiche come la compatibilità emotiva, la maturità e la capacità di fare compromessi. Le differenze, con la crescita, possono essere percepite come fonte di conflitto o di arricchimento, a seconda della nostra maturità mentale e della capacità di gestire le incomprensioni.

Difficile quindi dare una chiave precisa e stabile sulla scelta del partner ideale per formare una coppia perfetta e duratura, si tratta di scelte molto personali che variano anche dalle proprie esperienze. Quindi forse è consigliabile seguire l’istinto e lasciarsi andare ai sentimenti ma sempre restando con i piedi ben piantati per terra.