I segni zodiacali agli antipodi con il romanticismo: attenzione, potrebbe esserci anche il tuo

Tre segni zodiacali rispetto ad altri esprimono il loro amore in maniera del tutto differente dagli altri mettendo da parte quel sano romanticismo che invece sarebbe più che calzante

Il bello dell’amore è che lo si può manifestare in diverse forme. Ognuno ha la sua, ma in fin dei conti c’è sempre quel pizzico di romanticismo che si sposa bene con questo genere di situazioni. Anzi a volte anche chi non è estremamente convenzionale in tal senso spera sempre che il proprio partner possa lasciarsi andare a qualche gesto o atto romantico.

Attenzione però secondo gli astrologi esistono alcuni segni zodiacali che proprio non digeriscono smancerie e sono di gran lunga più pratici anche in amore. I risultati di questa loro analisi sono stati pubblicati su Entertainment Times. Andiamo a scoprirli insieme per capire quali sono i segni meno romantici del panorama zodiacale.

I tre segni zodiacali meno romantici

Il Capricorno (che ricomprende i nati dal 22 dicembre al 20 gennaio) ad esempio è tra questi. Generalmente è molto concentrato e cinico. Ciò però non significa che non sono degli ottimi partner e che non si impegnano nella loro relazione. La sua natura votata alla praticità spesso offusca la sua propensione romantica. Per questo sarebbe opportuno trovare una nuova strada ed esprimere l’amore per la propria dolce metà in un altro modo.

L’Acquario (dal 21 gennaio al 19 febbraio) invece è estremamente indipendente e in genere mette tra le sue priorità i legami intellettuali a discapito delle manifestazioni di affetto e romanticismo. Certo a modo suo è affettuoso e non fa mancare il giusto spirito nella storia, non sempre però è in linea con le aspettative sociali riguardo il romanticismo.

Incredibile ma vero, fa parte di questa rassegna anche la Vergine (nati dal 23 agosto al 22 settembre). Essendo un segno molto particolare, fa strano che non si nutra di romanticismo. Si concentra molto sui dettagli e ama le cose semplici. Non ama i gesti romantici plateali e stravaganti. La sua natura lo porta ad essere molto meno espressivo nelle forme romantiche più convenzionali.

Dunque un trio che sarebbe stato difficile da indovinare in toto e che al contempo va comunque analizzato. Il non essere romantici non significa non essere tagliato per dei legami stabili, magari è solo un modo diverso per palesare i propri sentimenti. Ciò fa parte del proprio essere e difficilmente si può cambiare. Se poi lo confermano le stelle, allora è bene non sottovalutare la questione.