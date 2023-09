I tre consigli per evitare che i propri figli siano vittime di bullismo: possono fare la differenza

Purtroppo al giorno d’oggi molti ragazzi sono alle prese con episodi di bullismo. Con un po’ di sana prevenzione si possono evitare ai propri figli dei momenti per niente piacevoli

Preoccuparsi dei propri figli è un fatto fisiologico. Una volta messi al mondo si cerca di fare il meglio per loro e soprattutto quando sono bambini o ragazzini si ci cerca di preservarli dalle brutture dell’umanità. Tra queste va annoverata anche il bullismo, una problematica con cui tanti giovani purtroppo si ritrovano a fare i conti.

Può avere un’incidenza terribile sui ragazzi e con tutta probabilità può condizionare anche gli anni successivi. Molto dipende dal carattere che si ha da bambini, ma anche dall’educazione impartita dai genitori. Infatti con la loro influenza possono fornire degli strumenti importantissimi ai loro bambini.

I tre consigli che possono tenere alla larga gli episodi di bullismo

La prima cosa da fare, anzi da non fare è sostituirsi a loro. Per quanto il fine è quello di proteggerli si tratta di un errore piuttosto grave. Infatti se il figlio vede che nei momenti di difficoltà c’è sempre il genitore non imparerà mai a risolvere da solo i problemi e matura una fragilità interiore che non va affatto sottovalutata.

Ciò si riflette anche sui possibili attacchi da parte dei coetanei che vanno più facilmente a segno vista l’assenza di autodifesa. Attenzione però, questo non significa che vanno lasciati allo sbando, gli interventi vanno ponderati in base alle situazioni. Un minimo di distacco può essere molto produttivo ad esempio in situazioni che possono far crescere.

Contestualmente però è necessario anche condurre i propri piccoli verso il raggiungimento dell’autostima. Fargli capire di essere all’altezza delle situazioni e aiutarli ad avere una percezione positiva di se stessi è basilare. Bisogna fargli comprendere i propri pregi e difetti, i propri diritti e i propri doveri e che sono meritevoli di amore ed affetto.

Ovviamente devono anche darlo al prossimo, ma con questa impostazione di certo possono riuscire a reagire a situazioni che ritengono ingiuste come gli irritanti e puerili attacchi dei bulli. Per questo ogni genitore deve sempre prendere seriamente le emozioni che manifesta un figlio o una figlia. In questo modo si apre uno spiraglio d’aiuto nel momento del bisogno. Se c’è fiducia sarà più semplice confidarsi e chiedere l’intervento della propria mamma o del proprio papà per smorzare una situazione arrivata già al punto di non ritorno. Se però non ci sono queste basi si rischia che la vittima si tenga tutto dentro e continui a subire.