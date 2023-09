Formicolio alle gambe, quali sono le cause e quando è necessario correre ai ripari

Avere formicolio alle gambe può capitare a tutti, ma a volte può essere un campanello d’allarme da non sottovalutare. Ecco quando è necessario correre ai ripari.

A chi non è capitato di avere la brutta sensazione del formicolio alle gambe? E’ una cosa che può capitare, ma in alcuni casi è meglio non sottovalutare.

Infatti, il formicolio alle gambe può essere il campanello d’allarme di un problema più serio, in particolar modo se si verifica spesso ed è associato ad altri tipi di disturbi e bruciori.

Avere frequentemente le gambe indolenzite, con poca sensibilità e pizzicanti può essere, ad esempio, il segnale di una malattia arteriosa periferica. Si tratta di uno stato che viene a crearsi quando le arterie, in parte o totalmente ostruite, non riescono a fornire sangue agli organi interni. In altre parole, la sensazione di formicolio alle gambe può nascondere un disturbo cardiocircolatorio, che può essere conseguenza di un accumulo di grassi, oppure, dal diabete. Ma il formicolio può dipendere anche da altre patologie, eccole di seguito.

Formicolio alle gambe: cause e rimedi

Sono tantissime le persone che occasionalmente sentono formicolio alle gambe. Si tratta di una sensazione certamente non gradevole, ma la cui causa normalmente non è preoccupante. Talvolta, però, il formicolio alle gambe può essere il segnale di una patologia più seria. Come abbiamo visto pocanzi, infatti, il formicolio può essere sintomo di un disturbo cardiocircolatorio, ma non solo. Dietro il formicolio alle gambe possono nascondersi anche delle neuropatie periferiche, ovvero, alterazioni vasomotoria e quindi un’atrofia muscolare.

Il formicolio, può essere anche un sintomo legato alla presenza di ernie al disco o di un’infiammazione del nervo sciatico. Nei casi più gravi, il formicolio alle gambe può essere associato a patologie come la sclerosi multipla, mielite, ictus, embolia, anemia sideropenica, carenze vitaminiche del gruppo B in particolare infezioni epatiche.

Insomma, il formicolio alle gambe, soprattutto se frequente ed associato ad altri disturbi, non va sottovalutato. Specie quando la sensazione di intorpidimento si protrae per oltre 5 – 10 minuti ed è associata ad altri sintomi, anche apparentemente banali, è meglio consultare per tempo un medico specialista, per verificare una possibile patologia di fondo. In molti casi, la diagnosi differenziale risulta fondamentale per evitare che la nostra salute corra seri pericoli. In questi casi può esser utile approfondire con esami del sangue o con esami mirati a discrezione del proprio medico curante.