Curriculum Vitae, per avere successo evita questi errori: ecco cosa è meglio non scrivere

Se il tuo curriculum viene spesso cestinato, potresti aver commesso degli errori di cui non ti sei reso conto. Ecco cosa devi evitare per avere successo.

Di questi tempi, trovare un lavoro risulta piuttosto difficile. Per ogni offerta di lavoro possono arrivare diverse decine di curriculum, se poi ai competitor ci aggiungiamo un curriculum vitae poco convincente, il risultato non può che essere un enorme flop!

Può capitare, infatti, di sottovalutare delle cose in fase di compilazione del curriculum vitae, che in realtà possono essere importanti per il selezionatore che ha il compito di valutarlo. Ad occhi meno esperti, possono sembrare banalità. Per cui talvolta, è piuttosto difficile rendersene conto, ma per le aziende possono essere errori tali da far cestinare il curriculum vitae.

Il curriculum vitae è il primo contatto ufficiale con un’azienda, quindi, bisogna impedire che un banale errore metta a rischio una carriera futura. Ecco perché è importante conoscere quali sono gli errori più comuni da evitare per avere successo nel mondo del lavoro.

Curriculum vitae: ecco gli errori da evitare

Nel curriculum vitae possono essere commessi errori senza rendersene conto, che purtroppo portano i selezionatori a cestinarlo già ad un primo sguardo. Tra gli sbagli più frequenti e sottovalutati, l’inserimento di dati personali non esatti. Le informazioni personali non vanno prese alla leggera, ma è opportuno verificarne con attenzione la correttezza. Un curriculum vitae può essere scartato anche a causa della presenza di errori grammaticali o di battitura. Pertanto, è consigliabile rileggere più volte il cv per eliminare eventuali errori. Inoltre, è bene accertarsi di aver organizzato in sezioni chiare e ordinate correttamente, così da raggruppare al meglio le differenti competenze sul curriculum vitae.

Un altro errore piuttosto frequente è attribuirsi competenze o conoscenze che non si posseggono. La menzogna non paga e, qualora il selezionatore non dovesse scoprire la verità in fase di valutazione del cv, una scelta del genere potrebbe far andare male il colloquio. Meglio evitare poi un curriculum troppo lungo, meglio essere sintetici ed eliminare le informazioni non necessarie, o peggio, inutili. Un altro passo falso è l’inserimento di una foto non adatta. E’ consigliabile preferire foto in formato tessera (come quella utilizzata per la carta d’identità tanto per intenderci!), darà un’immagine professionale ed affidabile.

Attenzione, infine, all’inserimento dei propri contatti Facebook, Twitter, Linkedin nel curriculum vitae. Molte aziende sono molte attente a questo aspetto e avere social network personali sconvenienti può comportare l’esclusione del proprio cv.