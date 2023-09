Wokefisher, il manipolatore che adesca le donne fingendo una mentalità aperta | Come smascherarlo

Per le donne c’è un altro pericolo da tenere alla larga, si chiama wokefisher. Ecco come smascherarlo ed evitare di cadere nella sua trappola.

Di primo acchito il termine Wokefisher potrebbe non suonare familiare, ma si tratta della nuova figura che si sta rapidamente diffondendo nel mondo degli appuntamenti online.

Attualmente, incappare in uno wokefisher non è affatto raro, per cui, è bene imparare a riconoscerlo per evitare di cadere nella sua trappola. Viene definito tale, chi millanta idee progressiste, mostra ai quattro venti una mentalità aperta e ostenta un impegno profondo contro le ingiustizie, salvo poi rivelarsi una subdola messa in scena utilizzata solo per conquistare una persona per cui si prova interesse.

A coniare il termine, la giornalista Serena Smith dopo aver vissuto sulla propria pelle l’esperienza del Wokefishing. La donna ha raccontato in un editoriale su Vice, poi ripreso dal New York Post, la sua storia personale con un uomo che per diverso tempo si è mostrato qualcosa che in realtà non era al solo scopo di avere un rapporto intimo con lei. Insomma, il classico wokefisher che mente sui propri valori e le proprie convinzioni, mostrandosi in un modo che non gli corrisponde per adescare la sua vittima. Una vera e propria tattica manipolatoria dalla quale è bene stare alla larga, ma difficile da riconoscere. Ma allora cosa fare per evitare di cadere nella trappola del Wokefishing?

Come evitare la trappola del Wokefishing

Innanzitutto, è bene sapere che normalmente l’ambiente in cui si muove il wokefisher sono le app di dating come, ad esempio, Tinder o Bumble, attraverso cui riesce a studiare con attenzione il profilo della sua vittima. Una volta inquadrata, passa all’attacco, contattandola e fingendosi spesso antirazzista, femminista, contrario a ogni forma di discriminazione, impegnato dal punto di vista ambientale. In realtà, si tratta solo di un manipolatore, totalmente disinteressato a tutto questo e che, ottenuto ciò che desiderava, cioè un incontro di tipo sessuale, passa alla prossima vittima.

Il wokefisher è una persona che inganna la propria vittima, senza minimamente preoccuparsi delle eventuali conseguenze, dunque, un grosso pericolo dal quale è meglio stare alla larga. Ma come evitare un wokefisher?

Secondo gli esperti, il primo importante step è evitare di dare troppa confidenza ad una persona appena conosciuta, dunque, non fornire informazioni troppo dettagliate su di sé. Un campanello d’allarme potrebbe essere il modo in cui affronta delle tematiche sociali. Ad esempio, se comincia a parlare in maniera accesa di femminismo, ambiente e diritti sociali, è meglio tenere alta l’allerta e, magari, fare domande anche specifiche sulla sua posizione ideologica. In caso di fake, non ci vorrà molto per individuare grosse lacune in materia.