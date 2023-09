Relazione non monogama: come va gestita e quali regole bisogna rispettare

Al contrario di quanto si possa pensare anche in una relazione non monogama si devono rispettare alcune regole per far sì che si possa convivere nel pieno rispetto

La società nel corso degli anni cambia e con le abitudini delle persone. Anche in ambito sentimentale è così visto che oggi rispetto ad un tempo c’è una maggiore apertura verso la poligamia. Ovviamente c’è ancora tanta strada da fare, ma a prescindere da ciò ci sono una serie di cose da tenere in considerazione in merito a questa tipologia d’amore.

La piattaforma internazionale dedicata alle relazioni non monogame Ashley Madison ha infatti condotto un sondaggio tra i suoi utenti per capire quali sono le modalità più condivise per gestire al meglio queste particolari storie. I risultati hanno lasciato in dote qualcosa che di primo impatto può sembrare sorprendente.

Come far funzionare perfettamente una relazione poligama

Di fatto la felicità di chi decide di avere più partner si basa su valori e principi pressappoco simili a quelli delle classiche relazioni. Dunque una relazione poligama non contempla il doversi dare alla pazza gioia e di non curarsi dei sentimenti altrui. Il 31% ha dichiarato di gestire con responsabilità sia le relazioni principali che quelle secondarie.

Ciò dimostra che anche in un contesto di relazione aperta è basilare avere buon senso. Certo per i tradizionalisti può sembrare una sorta di controsenso, ma per chi ha deciso di lasciarsi andare alla poligamia il coinvolgimento di altri partner è visto come un valore aggiunto e non come una sottrazione alla prima alla quale ci si è legati

Il particolare più interessante è però che secondo il 39% degli utenti il partner principale ha una sorta di diritto di veto sui partner secondari. Qualcosa di inaspettato che va ad infrangere il mito secondo cui i non monogami siano troppo libertini ed egoisti. Anzi in media hanno 2,9 partner l’anno a fronte dei 2,5 di coloro che hanno una sola relazione.

La differenza è che nel loro caso il tutto avviene alla luce del sole e viene chiarito a priori. Per quanto riguarda i monogami invece il tutto è da relegare all’ambito della clandestinità e ciò è di gran lunga più grave oltre che più scorretto. Ricapitolando gli elementi essenziali su cui si fonda una relazione poligama felice sono l’onesta, il rispetto reciproco, la comunicazione aperta e senza segreti, la fiducia nel proprio partner primario e la condivisione di valori comuni.