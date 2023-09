Acqua dal rubinetto, berla fa male alla salute? La verità che nessuno ti dice

In molti temono che bere acqua dal rubinetto sia danno per la salute. Ecco cosa dovresti sapere in merito.

Bere acqua dal rubinetto comporta diversi vantaggi, primi fra tutti un significativo risparmio economico. In più, chi preferisce l’acqua dal rubinetto strizza l’occhio all’ambiente, considerato che consente una notevole riduzione dell’uso della plastica.

E’ importante sapere, inoltre, che l’acqua degli acquedotti del nostro Paese, viene periodicamente controllata. Per legge, le autorità sanitarie e i gestori dei servizi idrici, devono eseguire un’attività di controllo, per far sì che l’acqua rimanga pulita e potabile. Stando ai dati rilevati, il 99% dei campioni di acqua analizzata sono in regola, ovvero, risultano conformi agli standard imposti dalla legge. In altre parole, l’acqua del rubinetto è buona da bere.

Ciò nonostante, secondo gli esperti, molti italiani ancora non si fidano e preferiscono non bere acqua dal rubinetto, privilegiando l’acqua in bottiglia ritenuta più sicura. Insomma, molte persone temono che bere acqua dal rubinetto possa comportare rischi per la propria salute. Ma è davvero così? Ecco la verità che nessuno ti dice.

Acqua dal rubinetto: berla fa male?

Come abbiamo detto nel precedente paragrafo, le acque italiane sono controllate e considerate buone da bere. Tuttavia, restano ancora tanti gli italiani che temono che bere acqua dal rubinetto faccia male alla salute. Ma è davvero così?

Ebbene, è importante sapere che questo tipo di acqua, proprio come quella venduta in bottiglia nei supermercati, contiene molti Sali minerali come calcio, potassio e magnesio, indispensabili per il nostro organismo e contrariamente al pensiero comune, l’acqua del rubinetto non fa male ai reni. Anzi, la sua composizione è risultata essere spesso qualitativamente superiore a quella imbottigliata, con meno nitriti, nitrati e solfati. Non va poi sottovalutato il vantaggio economico che comporta bere acqua dal rubinetto. L’acqua che raggiunge le nostre abitazioni, ha un costo decisamente inferiore rispetto a quella commercializzata, in più, si tratta di una scelta eco sostenibile, considerato che vengono evitati gli imballaggi in plastica e i trasporti.

Ad ogni modo, bere acqua dal rubinetto presenta anche degli svantaggi che non vanno sottovalutati. Il primo svantaggio è legato alla eventuale presenza di cloro tra i suoi componenti, questo perché viene utilizzato per sanificare gli acquedotti che la trasportano. Comunque, non essendo presente in quantità significative, non è assolutamente nocivo per la salute anche se potrebbe modificare l’odore e il sapore dell’acqua, rendendola poco gradevole da bere. Una buona soluzione per ovviare a questo inconveniente è l’applicazione di un filtro per depurare l’acqua, utile anche per la questione calcare, un altro elemento che spaventa gli italiani spingendoli a dire no ad una soluzione green ed economica.