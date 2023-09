Il mese in cui sui nato svela la tua personalità: scopri il curioso test

Il mese di nascita può avere una forte influenza sulla personalità, almeno secondo le varie definizioni di luna piena introdotte dai nativi americani diversi secoli fa

La personalità può essere influenzata anche dalla data di nascita? Di primo impatto e pensando in maniera puramente razionale verrebbe da dire di no. In realtà però secondo alcune culture antiche l’anagrafica può avere un ruolo più che importante per quanto concerne i tratti del proprio carattere.

In particolare secondo il culto della luna dei nativi americani tramandato anche ai posteri col passare degli anni, il satellite della Terra è molto rilevante nelle nostre vita, più di quanto si possa pensare. Ogni luna piena ha un nome diverso, mese per mese e ognuna di questa può essere associata ad una tipologia di personalità.

Le varie personalità in base ai tipi di luna

La luna del lupo è tipica di gennaio e le persone nate nel primo mese dell’anno sono molte più orientate verso il proprio mondo interiore e si fanno guidare più dai fatti che dall’istinto. A febbraio è il turno della luna della neva (nome dovuto alle abbondanti nevicate che solitamente ci sono in questo mese. A questa luna si associa invece un carattere particolarmente riservato.

A marzo c’è la luna del verme che corrisponde ad una personalità maggiormente capace di socializzare con gli altri. Coloro che sono nati in questa fase hanno capacità comunicative, hanno carisma e capacità di adattamento alle situazioni. Passando ad aprile, è il mese della luna rosa. In linea di massima in questo mese sono comprese le persone con un passato alle spalle abbastanza turbolento e ricco di ingiustizie. Per questo hanno imparato a sviluppare un carattere forte.

La luna dei fiori di maggio richiama alla primavera e alla fortuna. Le personalità di questo mese si contraddistinguono per la loro generosità. A giugno spazio alla luna della fragola e all’ingegno di coloro che sono nati nel sesto mese dell’anno. Capacità di osservazione e saggezza sono i loro tratti peculiari.

Luglio di caratterizza per la luna del raggio. Le persone nate in queste mese sono particolarmente imprevedibili. La luna dello storione indica l’arrivo di agosto ed è indice di grande fortuna nella vita. A settembre spazio alla luna del raccolto. In questa fase si fanno largo le persone dalla forte personalità e con una grande capacità di leadership.

La luna della caccia arriva ad ottobre e sottolinea lo spirito battagliero dei suoi nativi. A novembre ecco la luna del castoro e delle persone che tendono a primeggiare nella vita. L’anno finisce invece con la luna fredda di dicembre. Chi è nato nell’ultimo mese dell’anno però non è per niente freddo, anzi è molto empatico ed intelligente.