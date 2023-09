L’acqua che fa bene ai reni: scopri quale scegliere e come selezionarla per curare la tua salute

Bere acqua in bottiglia: come scegliere le acque migliori per la nostra salute

L’acqua è uno dei beni primari cui bisogna poter attingere per soddisfare i bisogni richiesti dal nostro corpo. Essenziale per la vita, risulta essere ancora più importante del cibo vero e proprio. Difatti si può restare in vita per un numero maggiore di giorni senza mangiare, in condizioni di estrema necessità, ma si resiste molto meno a restare privi dell’accesso all’acqua.

Un elemento così fondamentale per il fabbisogno pubblico, dovrebbe poter essere accessibile a chiunque, ma questo non è ciò che sfortunatamente accade al giorno d’oggi. Tra le privatizzazioni e le guerre per l’accaparramento della risorsa, l’acqua si è ormai configurata come una risorsa geopolitica contesa e foriera di conflitti.

Eppure l’acqua resta un punto cardine della nostra sopravvivenza. Tutti i medici consigliano sempre di bere molta acqua, soddisfacendo quanto meno il fabbisogno base di circa 1,5 litri al giorno. Oggi il metodo principale per fruire dell’acqua è quello di acquistarla in bottiglia. Le acque in bottiglia non sono tuttavia uguali fra loro, ma si differenziano per numerosissimi elementi, perciò bisogna scegliere con attenzione quelle da acquistare al fine di tutelare la propria salute.

Quali sono gli elementi da ricercare in una bottiglia d’acqua?

Le acque in bottiglia non si differenziano tra loro solo per la provenienza da una fonte piuttosto che un’altra oppure per il loro sapore. Si può difatti preferire un’acqua dal sapore più forte o una più viscosa, più leggera o pesante, molto dipende dal gusto di chi beve. Tuttavia la presenza di taluni elementi all’interno dei prodotti in bottiglia può rendere le acque che acquistiamo più o meno salutari.

In commercio si trovano acque mineralizzate, oligominerali, ricche di sali, naturali o effervescenti. Per tutelare propria salute e bere un’acqua che sia benevole per i nostri reni, senza comprometterne il funzionamento, la risposta è quella di comprare un’acqua oligominerale o media, che tendenzialmente va bene per tutti, giovani e anziani. In generale però sarebbe opportuno selezionare la propria acqua in base alle condizioni di salute e all’età anagrafica di chi dovrà berla.

In particolare si consiglia a chi ha già qualche difficoltà con i reni di badare al residuo fisso dell’acqua in bottiglia. Pertanto selezionare acque con un residuo fisso basso, inferiore ai 50 mg può essere un vero toccasana. Così si potrà bere abbondante acqua con residuo fisso, favorendo il buon funzionamento dei reni.

Come scegliere

L’importante è sempre informarsi, leggendo attentamente le etichette sulla confezione. Non è una buona marca a fare una buona acqua e non tutti i tipi di acqua in bottiglia sono consigliati per chiunque.