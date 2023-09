Relazioni di coppia, le promesse che i partner dovrebbero scambiarsi per un amore duraturo

Ci sono promesse che ogni partner dovrebbe fare e rispettare per costruire un amore che duri per sempre.

La fase iniziale di ogni rapporto di coppia è sempre accompagnata da tanti sogni e speranze, dove tutto è meraviglioso. Ma il passare del tempo e la routine quotidiana fanno sì che la passione ceda il passo alla noia, portando in tanti casi alla rottura.

La verità è che, in un rapporto di coppia, l’amore è un ingrediente indispensabile, ma non sempre sufficiente a garantire un “per sempre felici e contenti”. Anche l’amore più grande non va avanti da solo, ma è necessario un impegno costante per mantenerlo in vita. Potremmo paragonare l’amore ad un fuoco che se non viene alimentato si spegne lentamente.

Quindi non serve giurarsi amore eterno, se una coppia non si scambia e rispetta alcune importanti promesse, che possono contribuire a far funzionare la relazione, affinché duri per sempre.

Le promesse che ogni coppia dovrebbe scambiarsi

Molte coppie, progettando la loro vita insieme si giurano amore eterno, eppure sono pochissime quelle che realmente riescono a mantenere il giuramento. Questo perché, in un rapporto di coppia l’amore è sì un elemento indispensabile, ma non sempre basta affinché una relazione duri per sempre. Tuttavia, ci sono altre promesse che rappresentano una garanzia per un amore duraturo, se i partner sono disposti a rispettarle.

La prima promessa da farsi è rispettare per avere un “per sempre felici e contenti insieme” è “Prometto di rispettare, ammirare e apprezzare ciò che sei, così come la persona che desideri diventare”. In altre parole, è fondamentale osservare la propria metà in modo autentico, senza pretendere che si adegui alle proprie idee. Un’altra promessa che aiuta ad avere un rapporto di coppia felice e duraturo è “Prometto di sostenere e proteggere la nostra libertà, perché, anche se le nostre vite sono congiunte, le scelte sono ancora soltanto tue”. Contrariamente al pensiero comune, una relazione libera, in cui c’è autonomia garantisce una relazione affettiva stabile e sincera.

Alla base di ogni relazione amorosa dovrebbe esserci, poi, questa promessa “Prometto di amarti quando meno te lo meriti, perché sarà quando ne hai più bisogno”. Ognuno di noi può avere alti e bassi, ma è importante esser comprensivi e non mettere la testa sotto la sabbia al primo ostacolo. Infine, sarebbe meraviglioso se i partner si dicessero “Io prometto di pensare, tutti i giorni, quanto sono fortunato ad averti nella mia vita”. Essere importanti per qualcuno fa affrontare la vita con più grinta e sicurezza e stimola ad avere comportamenti sempre corretti. Quando queste promesse vengono a mancare da parte di uno o di tutti e due i partner, è importante sapere che per quanto possa essere doloroso allontanarsi da una persona che amiamo o che pensiamo di amare, non potremo mai davvero essere sereni e felici insieme.