Ai blocchi di partenza il patto anti inflazione: fare la spesa costerà meno in più di 25 mila supermercati e discount

Sono oltre 25 mila tra supermercati, superstore, ipermercati e discount che hanno aderito al patto anti inflazione, l’iniziativa che garantirà un significativo risparmio sulla spesa alimentare.

A partire dal prossimo 1° ottobre il Governo darà il via libera al patto anti inflazione, l’iniziativa che garantisce un significativo sconto su diversi prodotti di uso quotidiano presenti in supermercati e discount.

La misura si è resa necessaria, considerato il costante e consistente aumento dei prezzi di tutti i beni e servizi. Attualmente, fare la spesa per le famiglie italiane costa mediamente 400 euro in più rispetto allo scorso anno. Un pesante rincaro a cui si aggiunge il caro energia e il caro carburante. Insomma, di questi tempi, nel nostro Paese risulta davvero difficile sbarcare il lunario.

Alla luce delle difficoltà economiche in cui versa la maggior parte della popolazione, il Governo ha deciso di venire incontro ai cittadini per alleviare il peso dell’impennata dei prezzi sulle loro finanze, con il patto anti inflazione, cioè lo sconto fino al 10% sui prodotti di prima necessità. Vediamo quali saranno i prodotti scontati e dove acquistarli.

Patto anti inflazione: come funziona

La conferma arriverà il prossimo 28 settembre, quando verrà firmato il documento che attiva il “trimestre anti inflazione”. Ma pare cosa ormai certa! A partire dal 1° ottobre ben 25 mila tra supermercati, superstore, ipermercati e discount della penisola, applicheranno sconti fino al 10% su tanti prodotti.

La misura, per la quale si attende solo la firma del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, riguarderà i beni considerati di prima necessità. Dunque, dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, i consumatori avranno la possibilità di acquistare tantissimi prodotti ad un prezzo più contenuto, per un risparmio stimato di quasi 150 euro per famiglia. Gli sconti riguarderanno sicuramente pasta, latte, zucchero, carne, uova, farina e cereali, riso e sale. In più, grazie all’adesione di farmacie e parafarmacie, si risparmierà anche sull’acquisto di prodotti per l’igiene personale, pannolini e farmaci di largo consumo.

All’iniziativa hanno aderito svariate sigle della grande distribuzione, si parla di almeno 25 mila punti vendita su tutto il territorio nazionale. Al momento, gli sconti saranno applicati da Esselunga, Conad, Carrefour, Pam, Lidl, Tigre, Famila e Decò, ai quali potrebbero presto aggiungersi migliaia di piccoli negozianti di alimentari, di prodotti di igiene personale, oltre che farmacie e parafarmacie. I punti vendita aderenti saranno riconoscibili dal bollino tricolore affisso all’ingresso dell’esercizio.