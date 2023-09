I vecchi oggetti riposti in cantina che oggi possono valere un’autentica fortuna

Alcuni vecchi oggetti che magari sono relegati in vecchi scatoloni riposti in cantina o in soffitta oggi possono fruttare delle cifre decisamente importanti

Il ritorno del vintage ha dato vita ad un nuovo interessante mercato anche piuttosto remunerativo. Infatti gli oggetti risalenti a più di qualche decennio fa oggi possono avere un valore di mercato che va al di là delle più rosee aspettative.

Per questo è importante capire quali possono essere queste autentiche miniere d’oro in modo tale che qualora dovessimo rinvenirle durante le pulizie delle cantina o della soffitta potremmo sfruttarle a nostro vantaggio. Tra queste sicuramente vanno annoverate le vecchie monete, che sono le “più famose” in tal senso, ma ce ne sono anche tante altre.

Tutto gli oggetti datati che oggi si possono rivendere a somme elevate

Ad esempio le vecchie lampade delle nonne anche senza paralume sono ricercatissime, a patto però che siano di grandi etichette come Tiffany, Steuben, Stickley, Louis Poulsen e Stiffel. Anche delle aspirapolveri anni ’50 e ’60 possono valere molto ma solo se sono funzionanti. Stesso discorso per le vecchie padelle e i vecchi coltelli. Possono avere valutati addirittura 2.000 dollari o anche di più.

I bauli vintage sono un altro pezzo forte. Se vi dovesse capitare di trovarne uno custoditelo gelosamente è come cambiare un assegno. E i vestiti? Le vecchie giacche e i pantaloni anni ’70 e ’80 possono diventare delle galline dalle uova d’oro, così come le scarpe di ginnastica di un tempo.

Un paio di Nike Waffle Racing Flat “Moon shoes” del 1972 sono state vendute per 475.000 dollari all’asta. Chi possiede dei modelli di jeans che risalgono ai primi anni della loro produzione ha fatto tombola. Stesso dicasi per i vestiti caratteristici come i capelli dell’era “Urban Coowboy”. Sui eBay possono arrivare a costare anche 150 dollari.

Tra gli oggetti più particolari tra quelli vintage meritano una menzione particolare le fotocamere, come ad esempio la Reflex o la Leica che possono costare circa 1000 dollari. Su questa scia troviamo anche i vinili, i giochi da tavolo, i videogiochi e i giocattoli in legno come i trenini o le trottole.

Capitolo cellulari. Per i vecchi “mattoni” i collezionisti sono disposti a fare delle vere e proprie follie e a spendere migliaia di dollari. Per i primi modelli di computer Apple le quotazioni schizzano ancor più alle stelle, basti pensare che un Apple 1 è stato venduto ad oltre 470.000 dollari. Niente male per un oggetto che oggi appartiene alla categorie degli obsoleti.