Quanto è costato riscattare l’eredità di Berlusconi: tasse di successione, come funzionano in Italia

Come funzionano le tasse di successione in Italia e quanto hanno pagato gli eredi di Berlusconi per entrare in possesso del suo patrimonio?

Le tasse di successione in Italia hanno un’aliquota che varia tra il 4% e l’8%, praticamente, tra le più basse al mondo. Inoltre, sono dovute solo nel caso in cui il patrimonio superi il milione di euro, se si tratta di parenti in linea diretta e coniuge. Mentre, vengono applicate ai patrimoni superiori ai 100 mila euro, tra fratelli.

Nello specifico, per i beni devoluti a soggetti terzi, è prevista una tassa di successione ordinaria dell’8%, che scende al 6% in caso di parenti fino al quarto grado o affini in linea retta e linea collaterale fino al terzo grado. Resta sempre del 6%, l’aliquota riservata a fratelli e sorelle, ma come abbiamo anticipato, solo per i patrimoni superiori a 100 mila euro. Infine, quando si tratta di figli e coniuge, l’aliquota applicata è del 4% ed è riservata solo a patrimoni di importi superiori al milione di euro. Va specificato che, sono esentasse anche tutti i titoli di Stato italiani ed equiparati, mentre si pagano sempre le stesse tasse di trascrizione catastale (fino ad un massimo del 3%) sui beni immobili.

Questo significa che, gli eredi di multimiliardari come, ad esempio, quelli del Cavaliere Silvio Berlusconi, ricevono la stessa pressione fiscale di chi è notevolmente meno ricco di loro. Quindi, quanto costerà agli eredi, riscattare il patrimonio di Silvio Berlusconi?

Eredità Berlusconi: quanto costerà riscattare il patrimonio

Il patrimonio che Berlusconi ha lasciato ai suoi eredi è, piuttosto difficile da quantificare. Secondo Forbes, tra aziende, quote societarie, ville, elicotteri, imbarcazioni e opere d’arte, il patrimonio del cavaliere dovrebbe superare i 7 miliardi di euro. Quindi quanto verseranno allo Stato gli eredi di Berlusconi per la tassa di successione?

Come abbiamo anticipato, nel nostro Paese per i patrimoni inferiori a un milione di euro, gli eredi diretti (quindi i figli e il coniuge), non pagano nulla. In altre parole, i figli di Berlusconi non pagano alcuna imposta di successione per almeno un milione di euro a testa. Mentre, è prevista un’aliquota del 4% per gli importi superiori, che a fronte dell’inestimabile lascito è sempre un esborso insignificante.

A conti fatti, ogni figlio dovrà versare allo Stato intorno ai 280 milioni di euro a testa, sempre che il patrimonio sia effettivamente di 7 miliardi di euro.