La miglior posizione per dormire bene: se ti metti così la mattina ti svegli riposato e sorridente

La posizione in cui si dorme è fondamentale per poter riposare bene. Secondo alcuni medici se ci si metto a letto in un determinato modo ci si può svegliare decisamente più soddisfatti

Il riposo è sacro. Quante volte ci siamo sentiti dir questa frase senza mai aver nulla da obiettare perché in fin dei conti siamo tutti d’accordo. Sicuramente tante volte e per questo si cerca sempre di dare massima priorità a questo aspetto basilare per la nostra esiste.

Quindi si cerca di analizzare i problemi e di vedere per quale motivo non si riesce a trarre il giusto beneficio dal sonno notturno. Una delle ragioni più plausibili è la posizione. D’altronde la comodità è sicuramente uno dei principali fattori che ci consente di dormire bene. Ma in che modo bisogna mettersi al letto per poter riposare nel migliore dei modi?

Qual è la posizione migliore per dormire bene la notte

Molte persone dormono a pancia in giù il che aiuta a mantenere aperte le vie aeree ma può essere problematico per i muscoli e la colonna vertebrale che in questo modo non sono curvati in modo naturale. Altri dormono di lato, ovvero sul fianco, che secondo i medici Mayo è la postura più adatta per poter dormire al meglio.

Tra i vantaggi ci sono l’allineamento della colonna vertebrale e l’alleviamento di fastidi a schiena e collo. In particolar modo dormire sul lato sinistro aiuta tantissimo anche a mantenere aperte le vie aree e a ridurre le possibili apnee nel sonno. Tra gli altri benefici ci sono quelli inerenti a chi soffre di reflusso gastroesofageo.

Per quanto concerne il fattore muscolo-scheletrico rende ottimale la posizione soprattutto se si pone un cuscino tra le ginocchia e un altro per la cervicale, che mantenga meglio il collo. Ciò non significa che dormire di lato non abbia anche dei risvolti negativi. Infatti può provocare dolore alla spalla, soprattutto se il materasso è troppo duro.

Inoltre non è da sottovalutare il problema delle rughe. Mantenere il viso premuto sul cuscino per molte ore può avere un effetto di compressione sulla pelle che alla lunga può essere abbastanza dannoso. Per chi invece soffre di mal di schiena sarebbe opportuno dormire a pancia all’aria, in posizione supina. Non è semplice mantenere questa posizione tutta la notte, ma provarci può essere positivo sia per alleviare i fastidi alla schiena sia per la qualità del proprio sonno.