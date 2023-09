Videocassette VHS, se hai alcune di queste in casa non buttarle: potrebbero valere cifre da capogiro

Alcune vecchie VHS al giorno d’oggi possono fruttare delle cifre inimmaginabili. Scopriamo quali sono le tipologie pagate meglio e a quali condizioni

C’erano una volta le videocasette VHS che hanno accompagnate intere generazioni fino ai primi anni 2000. Poi con il progresso tecnologico sono diventate obsolete e man mano sono state riposte in soffitta o in cantina. Qualcuno invece pensando che ormai fossero inutili da tenere le ha buttate.

Un errore madornale che potrebbe costar caro visto che oggi sono tornate prepotentemente in auge. Il fascino del vintage d’altronde è sempre più di moda, ragion per cui è meglio conservare gli oggetti un po’ più datati. In futuro potrebbero rappresentare delle rendite di non poco conto.

Le videocassette VHS che possono essere rivendute a prezzi stratosferici

Nel caso delle VHS, alcuni esemplari possono essere valutati anche fino a 15mila dollari. Tra i pezzi pregiati ci sono i classici Disney o i film degli anni ’80-’90. Ad esempio su eBay la videocasetta di “Ritorno al futuro” nella sua confezione originale è stata messa in vendita a 10mila dollari. Ma non si tratta della situazione più eclatante in assoluto.

Infatti secondo WalesOline lo scorso giugno una casetta del cult di Zemeckis è stata venduta all’esorbitante cifra di 75mila dollari. Una valutazione incredibile, ma mai quanto gli oltre 400mila dollari spesi per una VHS di “The Terminator” venduta all’asta. Tra gli altri prodotti affini reperibili ci sono la versione de “La carica dei 101” con chiusura a conchiglia e ancora sigillata a 15mila dollari, “Tartarughe Ninja alla Riscossa” del 1990 ad un prezzo di quasi 9mila dollari e un nastro VHS di “Aladdin” per poco più di 5mila dollari.

Per forza di cose così come avviene in altri mercati simili come ad esempio quello delle monete le condizioni influenzano la valutazione. Ciò però non significa che l’usato sia da scartare, basti pensare che una versione usata de “La Sirenetta” è stata venduta ad oltre 6mila dollari mentre un set di VHS Black Diamond dei Classici Disney ha fruttato un bottino di 10mila euro.

Chiaramente questi articoli vanno conservati in un certo modo per poter funzionare ancora a distanza di anni. In primis è bene tenerli in luoghi freschi e asciutti e lontano dalla luce solare diretta. Il caldo e l’umidità potrebbero essere deleteri. Attenzione anche all’usura. Ogni riproduzione comporta infatti una leggera usura che può sfociare in problemi di visione durante la riproduzione. Capitolo muffa. Va tenuta assolutamente alla larga. Se si sviluppa sul nastro è difficile rimuoverla e riportare il nastro alla condizione originale.