La vita nelle città italiane, la classifica del benessere: dove si vive meglio e più a lungo

Vivere in città: cosa attesta il benessere di una metropoli, lo studio che analizza i fattori di felicità

La vita in città, soprattutto nelle grandi città, non è sempre semplice e comporta tutta una serie di precauzioni e compromessi. Vivere bene in città dipende da svariati fattori, compresi molti aspetti soggettivi quali la voglia di essere in centri grossi, affollati e rumorosi o di vivere in zone maggiormente dislocate per ottenere maggiore privacy e tranquillità. In particolare però si tende a connotare come fattore principale della felicità delle città il suo benessere economico.

Sono dunque apparentemente le città più ricche, più sviluppate e avanzate da un punto di vista industriale e con un alto tasso di impiego che permettono di vivere meglio e dunque di essere felici al loro interno. In realtà ci si è però resi conto che non è solo il numero di servizi offerti e la ricchezza della propria città a influire positivamente sulla qualità della vita, ma molto dipende anche da altri fattori apparentemente impensabili. Uno studio a riguardo ha chiarito le cose.

Le ipotesi avanzate dal Rapporto sul Ben vivere

Il Rapporto sul Ben vivere, che sarà presentato a Firenze in data 30 settembre, ha difatti individuato quelle che sono le province italiane in cui si vive meglio. Nel farlo ha delineato il profilo di 10 città italiane del centro-nord ma, accanto ad esse, figurano anche alcune città del meridione povero d’Italia. Il risultato fa riflettere sul concetto di qualità della vita e sugli elementi presi in considerazione per arrivare a stabilire il grado di felicità di una città.

Quello che si evince è che per gli individui un ruolo importantissimo lo giocano le relazioni interpersonali, che si collocano per importanza alla redditività di un luogo. A quanto pare incontrare gli amici, avere la possibilità di frequentare i propri familiari e avere luoghi di aggregazione che permettano di condividere momenti di svago con gli altri, sono tutti fattori che vanno a incrementare la felicità della vita in città.

Le città in cui si vive meglio

Tra le città che si classificano nella top ten vi sono in primis Sondrio, seguita poi da alcune città della Toscana e da quelle del Piemonte. Tra le città situate nelle regioni del sud vi sono le città di Caltanissetta e Agrigento che si trovano in Sicilia.