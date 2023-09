iPhone, la strabiliante funzione che ti aiuta a fare sonni tranquilli: nessuno (o quasi) la conosce

La tecnologia offre sempre nuove sorprese, ma una vera e propria chicca è la funzione iPhone che aiuta a prendere sonno e isolarsi dai rumori. Ecco come trovarla.

La tecnologia è in continua evoluzione ed offre sempre interessanti novità. Una vera chicca arriva dai telefoni Apple, che si propone addirittura di aiutarci a prendere sonno, come? Con una comodissima, ma non molto conosciuta, funzione preinstallata all’interno degli iPhone.

Attraverso questa funzione è possibile generare un suono particolare che favorisce il sonno. In altre parole, grazie a questo suono è possibile isolare i rumori e prendere sonno più facilmente.

Come abbiamo anticipato, la funzione è poco conosciuta, ma è disponibile anche sui più recenti iPhone 14. Vediamo come trovarla.

iPhone: come trovare la funzione che favorisce il sonno

Sono in pochi a saperlo, ma gli iPhone sono dotati di una funzione che aiuta a prendere sonno più facilmente e velocemente. In buona sostanza, attivando questa funzione viene prodotto un particolare suono, i cosiddetti rumori bianchi, che rilassa e favorisce il sonno. Questi rumori, con il loro flusso sonoro e a basso volume riescono a nascondere tutti i fastidiosi rumori che provengono dall’ambiente circostante, cullandoci con un delicato e rilassante tappeto acustico.

Insomma, per rilassarci ascoltando il suono delle onde del mare o il fruscio di una brezza estiva, non sarà più necessario cercare dei video di rumore bianco su Youtube o su qualche altro sito web, ma basterà ricorrere alla funzione preinstallata di Apple, presente su tutti i sistemi operativi, compreso il recente iOS 16. Come trovarla?

Niente di più semplice! Basta andare nel menù Impostazioni e scegliere dall’elenco la voce Accessibilità. Poi, sarà sufficiente selezionare la voce Audio / Video per aprire una nuova schermata di opzioni tra cui c’è quella desiderata, ovvero, “Suoni di sottofondo”. La funzione è preimpostata su Off, dunque, bisognerà attivarla ed il gioco è fatto!

Sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di suoni diversi come il ticchettio della pioggia, lo scorrere di un fiume o di alcuni rumori standardizzati. A questo punto, non servirà altro che provarli tutti per trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Ovviamente, per accedere più velocemente a questa funzione, basterà aggiungere una scorciatoia. Al centro di controllo di iPhone scegliere Accessibilità e poi Suoni di sottofondo. Ora non resta che fare un buon sonno!