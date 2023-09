Disturbi del sonno, non riesci a dormire bene? Le cause e i rimedi

Se hai difficoltà ad avere un sonno di buona qualità, potresti soffrire di disturbi del sonno. Ecco quali possono essere le cause e quali sono i rimedi.

La qualità del riposo notturno è fondamentale per affrontare la vita frenetica di tutti i giorni. Dormire bene è un bisogno fondamentale per l’uomo, proprio come mangiare, bere e respirare. Pertanto, non riuscire a riposare e dormire correttamente, può comportare conseguenze anche molto serie alla nostra salute.

Ogni individuo dovrebbe dormire dalle sei alle otto ore per notte e avere continui risvegli può comportare significativi problemi sia fisici che mentali. Eppure, sono tantissime le persone che di notte non riescono proprio a riposare correttamente e avere un sonno continuo e di qualità. Stando ai dati diffusi dal National Health Survey circa il 18% delle persone in età adulta non riesce dormire bene, accusando irritabilità, difficoltà nella concentrazione e nell’apprendimento, perdita di memoria, tremori, pallore e un forte calo di interesse per le attività di tutti i giorni. Nei casi più gravi, la carenza di sonno prolungata può causare problemi ancora più seri come ipertensione, diabete, obesità, ictus e infarto. In più, aumenta il rischio di sviluppare patologie psichiatriche come ansia, depressione, stress, oltre che l’invecchiamento precoce del sistema nervoso.

Insomma, è meglio imparare a riconoscere le possibili cause dei disturbi del sonno, al fine di gestirli e sconfiggerli.

Disturbi del sonno: cause e rimedi

I disturbi del sonno possono avere origini diverse. Tra i principali fattori che influenzano negativamente la qualità del sonno:

• preoccupazioni;

• stress;

• ansia;

• pensieri ricorrenti;

• cattiva alimentazione;

• disturbi fisici;

• assunzione eccessiva o in orari serali di sostanze stimolanti come la caffeina.

Ad ogni modo, è possibile gestire la mancanza di sonno, cercando di sviluppare delle buone abitudini. In particolare, può essere un bene andare a letto presto e sempre alla stessa ora, evitare il consumo di caffè e di alcol nelle ore serali, rimuovere distrazioni come TV, computer o telefono e cercare di essere meno sedentari. A questi accorgimenti, può essere utile aggiungere l’utilizzo di tecniche di rilassamento come, ad esempio, la meditazione per favorire il sonno.

Qualora, seguire queste indicazioni non dovesse essere abbastanza per raggiungere un sonno di buona qualità, potrebbe essere il caso di rivolgersi ad un medico specialista. L’aiuto di uno specialista potrebbe essere risolutivo, soprattutto, nel caso in cui il disturbo stia pregiudicando in modo significativo la qualità della vita.