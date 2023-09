Tachipirina 1000, non puoi usarla come vuoi tu: cosa è meglio sapere prima di assumerla

La Tachipirina è tra i farmaci da banco più utilizzati. Efficacissima come antipiretico ed ottimo analgesico, non tutti sanno come usarla nel modo giusto.

La Tachipirina è, senza dubbio, tra i medicinali più conosciuti ed utilizzati. Questo perché il suo principio attivo, il paracetamolo, risulta particolarmente efficace come antipiretico, dunque, contribuisce ad abbassare la febbre e può essere un utile analgesico e alleviare il dolore.

Questo medicinale, disponibile in diverse formulazioni e dosaggi, è ritenuto piuttosto sicuro, per cui, è indicato in adulti, adolescenti e bambini per il trattamento sintomatico degli stati febbrili come, ad esempio, influenze, malattie esantematiche, malattie acute del tratto respiratorio e così via. Inoltre, è adatto anche al trattamento del dolore. La Tachipirina, infatti, è in grado di alleviare mal di testa, mal di denti, dolori muscolari e osteoarticolari. Risulta efficace anche in caso di dolori mestruali o post operatori.

La Tachipirina può essere acquistata senza la necessità di presentare ricetta, ciò nonostante, prima di assumerla è sempre meglio chiedere il parere del proprio medico di fiducia o quantomeno leggere con attenzione le indicazioni riportate nel foglietto illustrativo, perché un scorretto utilizzo può comportare effetti collaterali e rischi per la salute anche seri.

Tachipirina come assumerla correttamente

Sebbene, sia ritenuto un farmaco sicuro, è sempre consigliabile fare attenzione ad assumere la Tachipirina al momento opportuno. Infatti, un uso eccessivo di questo medicinale può provocare diversi disturbi. In particolare, uno smisurato uso di paracetamolo può determinare: un forte senso di stanchezza, un brusco calo della temperatura corporea o una compromissione dell’efficacia del sistema immunitario.

Per cui, è sempre importante seguire attentamente le istruzioni riportate sul foglio illustrativo o le indicazioni fornite dal proprio medico curante. Normalmente, negli adulti e nei ragazzi sopra i 15 anni di età è indicata la Tachipirina 1000 mg, che può essere assunta fino a 3 volte al giorno con un intervallo tra una somministrazione e l’altra non inferiore alle quattro ore. L’effetto analgesico raggiunge il suo picco entro un’ora e dura, solitamente, tra le 4 e le 6 ore. In caso di riduzione della febbre, i primi benefici possono manifestarsi già dopo i primi 30 minuti dalla somministrazione e l’effetto può durare fino a 6 ore.

La Tachipirina è disponibile in diversi dosaggi e formulazioni. In farmacia possiamo trovare compresse o bustine da 1000 mg o 500 mg oppure sciroppo, particolarmente indicato per i bambini. Ad ogni modo, ricordiamo che l’articolo ha uno scopo esclusivamente informativo e che prima di assumere Tachipirina è meglio consultare il parere del proprio medico.