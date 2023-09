Come pulire i caloriferi: tutti i trucchetti per averli sempre in perfette condizioni

Pulire i termosifoni può sembrare un’operazione faticosa, ma grazie ad alcuni semplici trucchetti è possibile avere dei caloriferi perfetti.

Con l’arrivo dei primi freddi si avvicina il momento di pensare ad una pulizia accurata dei termosifoni, affinché, funzionino al meglio. Tuttavia, avere dei radiatori lindi e pinti può essere un’operazione piuttosto faticosa. Nei termosifoni, infatti, si può accumulare una grande quantità di polvere difficile da rimuovere e molto pericolosa non solo per la funzionalità degli impianti, ma anche per la nostra salute. Come molti sanno, la polvere peggiora significativamente la qualità dell’aria e penetra nelle nostre vie respiratorie con conseguenze anche più o meno serie.

Per questo motivo, è importante pulire i termosifoni con una certa frequenza, facendo attenzione a non lasciare residui. Il momento migliore per compiere tale operazione è la fine dell’estate e, possibilmente, anche in primavera quando le temperature si alzano e gli impianti vengono spenti.

Ma come occuparsi al meglio della pulizia dei termosifoni? Di seguito scopriamo alcuni trucchetti per averli sempre in perfette condizioni.

Come pulire i termosifoni

Per pulire in modo perfetto i termosifoni è fondamentale che questi siano spenti e freddi, preferibilmente spegnendo anche la caldaia. Un altro importante particolare a cui prestare attenzione è il materiale di cui sono fatti i caloriferi. Infatti, a seconda che siano in ghisa o in alluminio, viene richiesta una manutenzione diversa. I termosifoni in ghisa, ad esempio, hanno bisogno di una cura maggiore e più interventi di pulizia rispetto a quelli in alluminio, più facili da pulire.

Ad ogni modo, che siano in ghisa o in alluminio, è fondamentale eliminare la polvere dagli impianti. Per farlo è possibile utilizzare un aspirapolvere con beccuccio piatto e lungo e passarlo sul termosifone, senza tralasciare le fessure. In alternativa, è possibile utilizzare anche un piumino cattura polvere oppure un asciugacapelli, che va puntato alla massima potenza, nelle scanalature che si trovano nella parte superiore del termosifone. Così facendo, la polvere sarà spinta verso la parete posteriore. Un altro strumento utile può essere il pulitore a vapore, ovviamente, solo dopo aver rimosso la polvere con un panno. Ad operazione conclusa, meglio asciugare i radiatori con un panno in cotone.

Come abbiamo anticipato, si tratta di un’operazione che è meglio eseguire, spesso, se possibile anche durante il periodo di accensione dei caloriferi. Tenere gli impianti in buone condizioni è fondamentale per un corretto funzionamento e per respirare aria pulita nella propria abitazione. Insomma, non resta che rimboccarsi le maniche, in modo da evitare spiacevoli sorprese a fine stagione.