Tradimento silenzioso, gli indizi per riconoscere un partner infedele: sono inequivocabili

Ci sono diversi indizi che permettono di riconoscere un partner infedele. Ecco come smascherare un traditore silenzioso.

Quando si parla di tradimenti, la prima cosa a cui pensiamo è un partner infedele, che ha una storia parallela in segreto. Tuttavia, il tradimento non è solo sessuale, ma ci sono tanti altri modi in cui la nostra metà può esserci infedele.

Un esempio è l’infedeltà emotiva. Nell’infedeltà emotiva, la parte non ha un approccio fisico o sessuale, ma prova emozioni e sentimenti per una terza persona. Non tutti vivono questo tipo di tradimento come una vera e propria infedeltà, ma si tratta comunque di una relazione che va ben oltre la semplice amicizia. Per cui, possiamo definirla una sorta di “avventura” emotiva che può causare lo stesso molta sofferenza alla coppia, fino alla definitiva rottura della relazione.

Ci sono diversi campanelli d’allarme che ci permettono di scoprire un tradimento affettivo, comportamenti apparentemente innocui, che però mettono i bastoni tra le ruote al benessere della coppia.

Come riconoscere un tradimento silenzioso

Sono diversi i segnali che consentono di identificare un tradimento silenzioso. Un primo indizio è la distanza emotiva. Se il nostro partner ha sempre più difficoltà ad esternare i propri sentimenti o mostra scarso interesse per i problemi della coppia, è possibile che qualcosa stia accadendo. Potrebbe tirare aria di tradimento affettivo, se il nostro partner mostra molto interesse ad ampliare la sua cerchia di amicizie e tra loro c’è una persona che considera speciale, con cui tende a trascorre sempre più tempo. Infine, potremmo avere il sospetto che ci siano segreti nella coppia in caso di mancanza di intimità e affettività o notare un cambiamento nelle abitudini del nostro partner, senza un motivo apparente.

Sono diverse le ragioni per cui una coppia viene travolta dal tradimento affettivo. In genere, comunque, si può arrivare ad un’infedeltà emotiva a causa della mancanza di affetto, di comunicazione o di intimità, cosicché uno dei membri della coppia viene spinto a cercarli altrove.

Ad ogni modo, evitare il tradimento silenzioso è possibile. Ma è necessario lavorare molto sull’aspetto comunicativo della coppia. Per un rapporto sano è duraturo è fondamentale impegnarsi costantemente e lavorare sulla fiducia, sull’amicizia e sulla comprensione. del resto, una coppia è costituita da due amici che scelgono di condividere le loro vite e che, inoltre, provano attrazione sessuale l’uno per l’altra.