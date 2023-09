Educazione finanziaria, ecco dove scoprire tutti i trucchi per fare soldi a palate

Apprendere l’educazione finanziaria è un processo lungo che richiede impegno costante, ma se messa in pratica contribuisce efficacemente ad accrescere il proprio patrimonio. Ecco dove scoprire i trucchi per fare soldi a palate.

L’educazione finanziaria offre le linee guida da seguire per una corretta gestione del denaro. In senso più ampio, con questo termine vengono indicate, non solo la comprensione delle competenze e dei concetti finanziari di base, ma anche l’abilità di metterli in pratica nella vita di tutti i giorni: gestire responsabilmente il proprio denaro, pianificare e investire per il futuro, prendere prestiti.

Insomma, imparare a convivere con le regole del denaro e della sua gestione, è un’attitudine fondamentale che risulta utile per le scelte della vita di tutti i giorni e per assicurarsi una vita finanziariamente serena. Viceversa, non avere una buona educazione finanziaria, dunque, non saper gestire in modo corretto il proprio denaro potrebbe avere conseguenze disastrose. Si potrebbe andare incontro a livelli di indebitamento insostenibili, non avere possibilità di accedere serenamente alla pensione, non riuscire ad affrontare eventuali spese improvvise anche di piccola entità e così via.

Ma come imparare l’educazione finanziaria? Ebbene, a parte i grandi maestri che vendono a caro prezzo le loro conoscenze, ci sono dei siti totalmente gratuiti dove è possibile apprendere le prime conoscenze dell’educazione finanziaria, merito di fonti istituzionali come la CONSOB e la Banca d’Italia. Dunque, andiamo al sodo e scopriamo dove imparare i trucchi per fare soldi a palate.

Dove imparare gratuitamente l’educazione finanziaria

Secondo le ricerche internazionali, il nostro Paese è poco alfabetizzato dal punto di vista finanziario. Solo il 30% degli italiani sarebbe realmente consapevole delle dinamiche della propria economia, a fronte del 60% dei paesi OCSE. Un dato che allarma e non poco, considerato che non essere capaci di gestire il proprio denaro, può comportare conseguenze anche molto serie.

Insomma, acquisire una formazione economica e finanziaria è fondamentale. Fortunatamente, ci sono diversi siti dedicati, che possono aiutarci a prendere il controllo della nostra educazione finanziaria, in modo totalmente gratuito.

Innanzitutto, c’è il portale governativo Quellocheconta. Il sito è piuttosto semplice ed intuitivo ed offre diverse nozioni per giovani, lavoratori e per persone più in là con l’età. Poi, visitando il sito della CONSOB è possibile reperire il portale Investor Education che offre, in maniera semplice ed alla portata di tutti, nozioni e strumenti per districarsi nel mondo degli investimenti finanziari. Infine, per avere le prime nozioni di educazione finanziaria si può sfruttare il portale della Banca d’Italia denominato l’Economia per tutti, utile per capire agevolmente il mondo degli affari e quello del benessere economico.