I lavori che ti consentono di cambiare vita: tantissimi soldi ogni mese

Alcuni lavori consentono di vivere senza problemi economici e di godersi la vita senza alcun genere di preoccupazione. Quali sono e che tipologia di retribuzione prevedono

Il concetto del lavoro pagato meglio è pur sempre relativo. Molto dipende dal paese in cui si vive dove alcune mansioni sono valutate meglio di altre. Basti pensare che il notaio che in Italia gode di una certa fama e percepisce dei compensi di un certo rilievo, negli Stati Uniti e in Canada nemmeno esiste in una forma simile.

Chiaramente ci sono anche delle figure professionali che a prescindere dal luogo in cui si trovano avranno sempre degli introiti di un certo tipo. È il caso del medico che dopo una lunga fase di studio piuttosto ardua col passare degli anni e l’aumento delle responsabilità possono arrivare tranquillamente a 10mila euro mensili.

I lavori più remunerativi: ecco l’elenco completo

Prendendo come riferimento gli Stati Uniti, dove il mercato del lavoro è completamente diverso rispetto al nostro. Mediamente uno stipendio medio mensile si aggira sui 6mila dollari a mese, ovvero oltre 5mila euro. Inoltre professionalità che in Italia non hanno tutto questo clamore a livello economico oltreoceano sono di gran lunga più considerate.

L’altro fattore interessante è che stiamo parlando di lavori non impossibili da ottenere con un buon percorso di studi. Degli esempi in tal senso sono gli ingegneri, i progettisti, gli psicologi che consentono addirittura di poter intascare ben 8mila euro alla fine del mese. Un vero e proprio abisso rispetto al Bel Paese dove alle volte questi lavoratori sono costretti a fare i salti mortali per poter far lievitare i propri introiti.

A questi vanno aggiunti anche i programmatori informatici, che in qualsiasi parte del mondo sono richiestissimi visto il continuo progresso tecnologico. Tra le altre figure mediche ben pagate negli States ci sono anche lo psichiatra e l’odontoiatra. I manager e gli imprenditori sono quasi fuori categoria, ma a certe latitudini vengono di fatti ricoperti d’oro.

Un caso eclatante a livello di disparità di trattamento è quello dell’assistente sociale. In Italia spesso queste figure lavorano tramite delle onlus, delle cooperative o enti comunali. Da altre parti invece possono contare su un vero e proprio stipendio che negli anni può maturare e toccare gli 8mila euro al mese. Non può mancare a questa rassegna il pilota d’aereo, che chiaramente in virtù del ruolo di grande importanza che ricopre può contare su entrate abbastanza significative.