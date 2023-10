Coppie infelici che continuano a stare insieme, perché accade? Ecco i motivi

La vita insieme non è sempre facile e spesso l’amore finisce ma le coppie infelici restano insieme per questi motivi

Le ragioni per cui restare insieme anche se l’amore è finito sono vari anche se solitamente si riducono a quattro motivi principali. Le coppie infelici non sempre si lasciano, spesso continuano la vita insieme fingendo di stare bene o anche senza alcuna finzione. Ma perché succede?

Le relazioni amorose iniziano sempre con un progetto di vita insieme di due persone che spesso condividono l’abitazione e il lavoro. Ci sono situazioni in cui si creano legami anche tra le famiglie dei partner complicando ancora di più la situazione in caso di rottura della relazione. Tuttavia, seppur sia finito l’amore, le coppie continuano a vivere insieme portando avanti una storia ormai deteriorata e spesso dannosa. Ecco cosa accade.

Coppie scoppiate, le ragioni per cui continuano a convivere

Quante volte si notano persone che sono impegnate in relazioni apparentemente felici ma che in realtà sono privi di sentimenti. Ma allora perché continuare a vivere un rapporto ormai deteriorato vivendo nell’infelicità?

Ecco quattro possibili ragioni:

Paura del cambiamento. Le coppie, spesso, proseguono la relazione seppure infelice perché hanno paura di affrontare l’incertezza e la scomodità che può derivare da una separazione o da un cambiamento delle abitudini di vita. Preferiscono restare in una situazione che conoscono ed è stabile anche se poco soddisfacente.

Dipendenza emotiva. Una persona potrebbe essere dipendente emotivamente dal partner e temere di affrontare la vita in solitudine. Si tratta di una dipendenza che può essere difficile da superare.

Impegno emotivo ed economico. Se una coppia che ha vissuto molto tempo insieme, può capitare che abbia condiviso responsabilità finanziarie oltre che familiari. Questo potrebbe far sì che le persone si sentano "bloccate" in una relazione e la continui anche se si tratta di una coppia infelice.

Paura del giudizio sociale. Questo è uno dei motivi che più di frequente si verifica. Infatti, la pressione dei familiari, degli amici o della società può portare una coppia a rimanere insieme fingendo di stare bene. La paura del giudizio sociale o della disapprovazione può far sì che le persone rinuncino a chiudere una relazione seppure malsana.

Tuttavia, è importante riconoscere che portare avanti in una relazione infelice a lungo termine può avere effetti negativi sulla salute mentale, emotiva e fisica. Se ci si trova in una situazione del genere, è consigliabile cercare il supporto di amici, familiari o professionisti per valutare le opzioni disponibili e prendere decisioni che portino a una maggior felicità e benessere.