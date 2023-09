Puoi essere pagato scrivendo semplicemente commenti: in quale piattaforma

Si tratta di Reddit, che ha annunciato il suo nuovo programma grazie al quale i clienti possono guadagnare anche semplicemente rilasciando dei commenti

Avete mai sentito parlare di Reddit? Si tratta della piattaforma che premia i suoi migliori contributori con denaro reale tramite l’erogazione di piccoli premi virtuali. Consente agli utenti che soddisfano determinati requisiti di guadagnare mensilmente per contenuti pubblicati.

Al contempo Reddit sta modificando il suo sistema di premi per post e commenti sostituendo le monete Reddit con l’oro come unica valuta virtuale. Il programma Contributori è aperto ai redattori che hanno almeno 18 anni e che soddisfano i requisiti minimi di Karma.

Cosa bisogna fare per guadagnare su Reddit grazie ai commenti

Assegna lo status di “Collaboratore standard” a coloro che hanno ricevuto almeno 10 ori e hanno ottenuto tra 100 e 4.999 karma negli ultimi 12 mesi. I migliori devono avare almeno 10 ori e oltre 5.000 karma e chi non raggiunge questi requisiti minimi non riceverà compensi reali fino al raggiungimento degli stessi.

È possibile verificare la propria idoneità gli utenti possono accedere alla pagina del programma attraverso il menù del proprio profilo. Qualora risultino idonei vedranno comparire un pulsante “Ottieni la verifica per iniziare a guadagnare” evidenziato e cliccabile. Reddit ha inoltre modificato l’interfaccia per adattarla al nuovo sistema.

In pratia i post i commenti premiati con l’oro d’ora in poi saranno visibili con un’icona positiva di voto dorata anziché quella standard. Ma le novità non finiscono qui. Reddit ha reso possibile assegnare e acquistare oro direttamente da un post. Gli utenti possono premere a lungo sull’icona di voto positivo di un post o commento nell’app mobile Reddit e scegliere fino a 25 premi in oro.

Un singolo oro ha un costo di 2 dollari mentre per prenderne 25 l’utente si potrebbe ritrovare a sborsare fino a 49 dollari. In generale le modifiche apportate all’API di Reddit adottare all’inizio di quest’anno hanno sicuramente reso più complicato per le altre app il monitoraggio dell’attività sulla piattaforma.

Le nuove iniziative potrebbero comunque essere viste come un modo per incentivare e trattenere i contributori ritenuti più prolifici assicurando così una maggiore partecipazione sulla piattaforma. Dunque non resta che provare per capire quali possono essere i vantaggi e i guadagni. Ovviamente il tutto va fatto con la massima consapevolezza, perché questo genere di strumenti per quanto possano essere molto sicuri lasciano sempre in dote un piccolo margine di pericolo. Alcune persone infatti potrebbero vederli erroneamente come una fonte sicura di guadagno.