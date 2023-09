Vuoi diventare Babbo Natale? Ti stanno già cercando, come candidarti

Un noto parco divertimenti sta cercando delle nuove figure da inserire in organico. I posti sono riservati a coloro che desiderano vestire i panni di Babbo Natale, Elfi e tanti altri personaggi natalizi

Manca ancora molto al Natale ma in tanti già iniziano a pensarci, soprattutto in ambito lavorativo visto che la maggior parte delle iniziative inizieranno verso la metà di novembre. A tal proposito per quanto riguarda il centro sud Italia spicca l’offerta di lavoro del parco divertimenti MagicLand situato alle porte di Roma.

Si cercano infatti 50 persone disponibili a travestirsi da Babbo Natale, Elfi, Mascotte e Schiaccianoci nel corso della stagione natalizia. Ovviamente sono necessari alcuni requisiti fondamentali senza i quali non è possibile potersi candidare.

Lavoro come Babbo Natale, Elfi e Mascotte: requisiti e come candidarsi

La prima richiesta da soddisfare è quella di essere automuniti. Inoltre è necessario dare la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Passando invece ai parametri più specifici, ecco quali sono quelli da dover tassativamente rispettare per ogni posizione aperta. Babbo Natale ad esempio deve avere un’età ricompresa tra 50 e 80 anni e un’altezza tra i 175 e i 190 cm. Corporatura robusta, capelli bianchi, barba vera lunga e folta e ottime capacità relazionali completano il profilo.

Elfi ed Elfette devono avere esperienza nella danza e nella recitazione, devono essere empatici e non devono superare i 175 cm di altezza. Per quanto concerne l’età la fascia è compresa tra 18 e 30 anni. Ancor più specifici i requisiti per le Mascotte. Gli uomini devono essere alti tra i 180 e 190 cm e le donne massimo 160 cm.

Lo Schiaccianoci oltre ad essere atletico e dotato di una personalità coinvolgente deve essere alto al massimo 180 cm e deve avere un’età compresa tra i 18 e 30 anni. Molto importante anche in questo caso è l’aspetto umano. Se non si è predisposti al contatto col pubblico e con i bambini è meglio evitare di cimentarsi in questa trafila, sarebbe tempo perso.

Chi invece ritiene di avere tutte le carte in regola per poter essere assunto, deve compilare un apposito modulo online reperibile sul sito ufficiale di MagicLand. Sono necessarie anche delle foto recenti e un curriculum vitae dettagliato che vada a rinforzare la propria domanda. Dunque, non resta che affrettarsi e inviare la propria candidatura perché seppur faccia ancora caldo e il Natale appare lontano anni luce il cambiamento avverrà in poco tempo e senza nemmeno il tempo di accorgercene.